Португалія підтримала членство України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта під час телефонної розмови у суботу, 8 липня, ухвалили спільну декларацію, в якій, зокрема, підтримується членство Києва в Північноатлантичному альянсі (НАТО).

Згідно з документом, опублікованим на сайті Офісу президента України, "Португалія продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства та виступає за те, щоб Україна стала членом НАТО, коли для цього з’являться відповідні умови". "Україна та Португальська Республіка з нетерпінням чекають на розв’язання всіх цих питань на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - йдеться у декларації.

Також у межах НАТО, зазначається в документі, Португалія продовжує зосереджуватися на безпосередній підтримці України та надавати підтримку зміцненню спроможності України захищатися.

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"Росія має негайно вивести війська"

Крім того, Португалія зобов'язалася продовжувати надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, - індивідуально та шляхом міжнародного співробітництва. Зокрема, Лісабон бере активну участь у заходах Європейського Союзу та НАТО щодо військової допомоги Україні та підготовки українських військових, зокрема пілотів винищувачів, наголошується в декларації.

Також в документі міститься заклик до Росії негайно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. "Україна продемонструвала надзвичайну рішучість у здійсненні свого невід'ємного права на самооборону проти цього незаконного неспровокованого та необґрунтованого нападу, який грубо порушує міжнародне право, включно зі Статутом ООН", - наголошується в декларації.

Також Португалія запевнила у підтримці української формули миру, зусиль щодо притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах та злочину агресії проти України. Сторони також погоджуються з необхідністю посилити колективний тиск на Росію шляхом подальших санкцій.

Які країни підтримали вступ України до НАТО

Португалія стала двадцять третьою державою, з якою формалізовано підтримку членства України в НАТО. Напередодні це зробила Болгарія, яка, за словами заступника глави ОП Ігора Жовкви, стала 22-ю країною.

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За даними Financial Times, вступ України в умовах війни серйозно не обговорюється союзниками, але зростає кількість прибічників ідеї країн Балтії (Литви, Латвії та Естонії) запропонувати Києву на саміті дорожню карту "політичного шляху" до членства в НАТО. Як писало видання, проти цього виступають три країни. Одна з них - Угорщина.

Нагадаємо, Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО після того, як 30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив анексію чотирьох українських окупованих регіонів.