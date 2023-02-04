Португалія може передати Україні Leopard 2 до кінця березня

Про це заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, який однак поки не називає кількість танків, які можуть бути поставлені Києву.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив у суботу, 4 лютого, що Португалія передасть Збройним силам України танки Leopard 2. Кошта поки що не повідомляє, скільки "Леопардів" відправить в Україну Ліссабон. "Наразі ми працюємо над тим, щоб ми мали змогу відмовитися від частини наших танків. Я знаю, скільки танків буде (надіслано в Україну), але про це буде повідомлено у відповідний час", - зазначив глава уряду Португалії.

За його словами, Португалія зараз працює з Німеччиною, щоб "уможливити логістичну операцію з постачання запчастин з метою завершення відновлення деяких (бойових) машин, які не були в робочому стані". Щодо ймовірних сторків поставки Києву танків Leopard 2 Кошта зазначив, що "рух, який зараз відбувається в Європі, полягає в тому, щоб усі ці засоби були в наявності до кінця березня".

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Що стосується суперечок, пов'язаних з тим, що кілька з цих танків Leopard 2, придбаних Збройними силами Португалії в 2007 році, вже багато років не обслуговуються, прем'єр-міністр сказав, що вислів "багато років" є перебільшенням. "Деякі з них неробочі, і саме з цієї причини ми повинні працювати одночасно з виробниками, щоб забезпечити необхідний ланцюжок постачання з метою відновлення танків, які наразі знаходяться в неробочому стані, і мати можливість відмовитися від справних танків, при цьому власні потужності мають залишитися належним чином захищеними. Саме ця логістична операція триває", - розповів він виданню Diario de Noticias.

Раніше очільник Збройних сил Португалії Антоніо Сілва Ріберіо заявив, що країна має 37 танків Leopard-2. Однак згодом місцеві ЗМІ заявили, що більша частина з них не готові до використання.

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