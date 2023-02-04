  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Танк Leopard 2
Танк Leopard 2Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance
КонфліктиПортугалія

Португалія може передати Україні Leopard 2 до кінця березня

Степан Смишляєв
18 хв. тому

Про це заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, який однак поки не називає кількість танків, які можуть бути поставлені Києву.

https://p.dw.com/p/4N6T2

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив у суботу, 4 лютого, що Португалія передасть Збройним силам України танки Leopard 2. Кошта поки що не повідомляє, скільки "Леопардів" відправить в Україну Ліссабон. "Наразі ми працюємо над тим, щоб ми мали змогу відмовитися від частини наших танків. Я знаю, скільки танків буде (надіслано в Україну), але про це буде повідомлено у відповідний час", - зазначив глава уряду Португалії.

За його словами, Португалія зараз працює з Німеччиною, щоб "уможливити логістичну операцію з постачання запчастин з метою завершення відновлення деяких (бойових) машин, які не були в робочому стані". Щодо ймовірних сторків поставки Києву танків Leopard 2 Кошта зазначив, що "рух, який зараз відбувається в Європі, полягає в тому, щоб усі ці засоби були в наявності до кінця березня".

Читайте також: Постачання Leopard 2 Україні: чи долучається ФРН до війни?

Що стосується суперечок, пов'язаних з тим, що кілька з цих танків Leopard 2, придбаних Збройними силами Португалії в 2007 році, вже багато років не обслуговуються, прем'єр-міністр сказав, що вислів "багато років" є перебільшенням. "Деякі з них неробочі, і саме з цієї причини ми повинні працювати одночасно з виробниками, щоб забезпечити необхідний ланцюжок постачання з метою відновлення танків, які наразі знаходяться в неробочому стані, і мати можливість відмовитися від справних танків, при цьому власні потужності мають залишитися належним чином захищеними. Саме ця логістична операція триває", - розповів він виданню Diario de Noticias. 

Раніше очільник Збройних сил Португалії Антоніо Сілва Ріберіо заявив, що країна має 37 танків Leopard-2. Однак згодом місцеві ЗМІ заявили, що більша частина з них не готові до використання.

Читайте також: Західні танки для ЗСУ - якість проти кількості на полі бою

У Бахмуті з нетерпінням очікують західних танків

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Leopard 2

Зеленський про "танкову коаліцію": Тепер головне - швидкість та обсяг

Зеленський про "танкову коаліцію": Тепер головне - швидкість та обсяг

Президент України Володимир Зеленський подякував союзникам за готовність передати сучасні бойові танки. За його словами, тепер ключове - швидкість та обсяг. Новини дня.
Конфлікти25 січня 2023 р.
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Людина проходить повз магазин у темряві

Одеса залишилась без енергоживлення через масштабну аварію

Суспільство1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

DW Karikatur | Spionageballon über die USA

Очима карикатуриста: Пригоди аеростата в США

Очима карикатуриста: Пригоди аеростата в США

Політика7 год. тому
винищувач,

Про які бойові літаки для України може йти мова

Про які бойові літаки для України може йти мова

Політика3 лютого 2023 р.
external

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Суспільство3 лютого 2023 р.17:17 хв.
СБУ

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Корупція2 лютого 2023 р.
Ігор Коломойський багато років контролював "Укрнафту", будучи міноритарним акціонером

Олігарх у капцях: коли обшук стає видовищем

Олігарх у капцях: коли обшук стає видовищем

Політика2 лютого 2023 р.
Мовний бар'єр часто не єдина проблема, коли до німецького лікаря приходить пацієнт з України

Німецькі лікарі не були готові до пацієнтів з України

Німецькі лікарі не були готові до пацієнтів з України

Здоров'я2 лютого 2023 р.
На головну сторінку