Porsche оштрафували на півмільярда євро через "дизельгейт"

Німецького виробника спортивних автомобілів Porsche, що входить до концерну Volkswagen, оштрафували на 535 мільйонів євро через дизельні двигуни, які викидали у повітря більше шкідливих речовин, ніж було дозволено. Про це у прокуратурі Штутгарта повідомили у вівторок, 7 квітня. Формальною підставою для накладання штрафу вказано "недбалість у контролі якості".

У Porsche від подальшого оскарження рішення відмовились. У заяві компанії зазначається, що "недбалість", через яку оштрафували компанію, була вчинена співробітниками, що перебували у ієрархії компанії на декілька рівнів менеджменту нижче, ніж правління Porsche.

Цей штраф став черговим у низці покарань концерну Volkswagen в рамках так званого "дизельгейту" - скандалу, що тягнеться вже декілька років. У 2015 році у концерні визнали, що близько 11 мільйонів автомобілів мали програмне забезпечення, що дозволяло їм успішно проходити лабораторні тести на кількість шкідливих викидів для дизельних двигунів попри той факт, що реальні показники під час їзди перевищували нормативи. Через це штрафи було накладено як на сам Volkswagen, так і на його доньок, зокрема Audi, до якої тепер приєдналася і Porsche.

За словами речника концерну, після цього в рамках "дизельгейту" не залишилося подальших розслідувань чи адміністративних порушень, які стосувалися б Volkswagen. Однак справи проти окремих менеджерів, зокрема й колишнього глави концерну Мартіна Вінтеркорна (Martin Winterkorn), продовжують розглядатися.

Також Volkswagen стикнувся із тисячами інвесторів, що позиваються проти концерну через втрати, які вони зазнали як власники цінних паперів компанії після початку "дизельгейту". Сотні тисяч водіїв також вимагають компенсацій у зв'язку із скандалом, повідомляє інформаційне агентство AFP.

На даний момент загальні втрати німецького концерну у зв'язку із "дизельгейтом" оцінюються у 30 мільярдів євро.