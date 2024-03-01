Порошенко поскаржився в ЄС на утиски опозиції в Україні

Експрезидент України Петро Порошенко надіслав листа єврокомісару з питань розширення Оліверу Варгеї та поскаржився на дії української влади, яка нібито тисне на опозицію. У владі назвали цей лист "цинізмом".

Лідера фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді, експрезидент України Петро Порошенко надіслав листа Європейському комісару із питань розширення Оліверу Варгеї, у якому скаржиться на дії влади, яка нібито тисне на опозицію. Відповідний лист за підписом Порошенка Варгеї опублікував у соцмережі X у четвер, 29 лютого, додавши, що "у працюючій демократії опозицію не можна обмежувати".

Судячи із опублікованих фото, Порошенко стверджує, що "попри реформи, в Україні є загрозливий тренд зловживання владою воєнним станом та війною задля зачистки політичного поля від опозиції та ізоляції її від міжнародного спілкування". Як приклад експрезидент наводить ситуацію із відмовою у погодженні на виїзд за кордон на запрошення на конференцію Європейської народної партії, що відбудеться в Бухаресті 6-7 березня, від її голови Манфреда Вебера.

"Прошу вас надіслати відповідні повідомлення уряду України з метою наполегливо заохотити владу припинити дискримінаційну практику щодо опозиційних партій і гарантувати всебічне дотримання політичного плюралізму та прав опозиції в Україні відповідно до критеріїв членства в ЄС", - йдеться в опублікованому листі.

Наостанок Порошенко нібито просить у разі, якщо "ваше прохання не знайде відповіді, порушити згадане питання в контексті прийдешнього звіту Єврокомісії про прогрес України щодо руху в ЄС та розробки переговорної рамки про вступ".

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В уряді заявили, що Порошенко зриває євроінтеграцію

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина через цей лист звинуватила Порошенка "у спробі зриву євроінтеграції". Про це 1 березня вона заявила у коментарі "Європейській правді".

"Вважаю, проявом найвищого цинізму звернення до єврокомісара з питань розширення, фактично, із закликом зупинити подальший рух України переговорним процесом через особисті інтереси", - наголосила Стефанішина.

Також вона відзначила, що "є певна дискусія" щодо ситуації з відрядженнями представників різних гілок влади в умовах воєнних обмежень, і "це не питання однієї-єдиної конкретної особи, хоча президент Порошенко і намагається представити це саме так".

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Таку реакцію влади на лист у "Європейській солідарності" назвали "емоційною та неадекватною", про що йдеться у заяві партії, оприлюдненій у п'ятницю.

"За логікою влади, євроінтеграції шкодять не дії чиновників, які порушують права і свободи українців, а ті, хто, наприклад, звертається по захист прав наприклад до ЄСПЛ чи інших міжнародних інституцій", - йдеться у заяві "Євросолідарності".

Також в партії експрезидента наголосили, що "на жаль, влада в Україні почуває себе часом абсолютною і безкарною".

"Вона звикла до монологу і аплодисментів. Вона уникає діалогу з опозицією та нервово реагує на критику. Вона глуха до суспільства, або, як мінімум, недочуває і на цьому тлі припускається багатьох помилок. За таких умов ми вже не маємо права просто мовчати", - йдеться у заяві.