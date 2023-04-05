Порнографія в інтернеті наражає на небезпеку дітей та молодь

41,1 відсотка. Можливо, треба було дочекатися публікації поліцейської статистики злочинності у Німеччині, щоб зрозуміти, наскільки порнографія стала частиною повсякденного життя молодих людей і навіть дітей. 41,1 відсотка - це частка неповнолітніх у розповсюдженні дитячого та молодіжного порнографічного контенту. Неповнолітніх, які часто навіть не знають і не усвідомлюють, що вчиняють злочин, коли діляться неприйнятними зображеннями у WhatsApp, Instagram або Snapchat.

Однак заздалегідь треба чітко розмежувати: так звана дитяча та молодіжна порнографія - це зображення, які демонструють сексуалізовані насильство чи знущання над дітьми чи підлітками. Тож експерти говорять радше про зображення знущань над дітьми та про кримінальну відповідальність за виробництво, розповсюдження чи надання доступу до них. Порнографія ж, яка показує сексуальні дії дорослих, є легальною - кримінально караним однак є надання доступу до таких матеріалів дітям і підліткам.

Тоді як міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) під час оприлюднення статистики мала пояснювати наведені дані, Табеа Фрайтаґ (Tabea Freitag) цифрами зовсім не була здивована. Психологиня і психотерапевтка з Ганновера називає це явище "феноменом айсберга". Адже спогляданню, розповсюдженню і навіть поширенню так званого дитячого порнографічного контенту передує тривале зниження чутливості до продукту через масове споживання дорослої мейнстрімної порнографії. І це незважаючи на те, що, як наголошує Фрайтаґ, статтею 184 Кримінального кодексу заборонено надавати доступ до порнографічного контенту користувачам, які не досягли 18-річного віку.

"У середньому діти вперше стикаються з порнографією у віці близько одинадцяти років, у багатьох випадках тому, що у них вже є власний смартфон, і вони зазвичай залишаються наодинці зі своїм досвідом у мережі", - пояснює Фрайтаґ. Вона наголошує, що в суспільстві існує величезна, але табуйована проблема. "Зіткнення дітей з порнографією є формою сексуальних зловживань, які масово впливають на їхній психосоціальний та сексуальний розвиток", - зазначає психологиня.

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Порно створює викривлене уявлення про секс

Фрайтаґ може розповісти про дзвінки від батьків або шкільних соціальних працівників під час коронавірусного карантину, які повідомляли, що після місяців споживання порно, дівчата пропонують себе як сексуальні об'єкти, надсилаючи чоловікам свої фотографії або відео. І про дівчат і молодих жінок, які дедалі частіше зазнають насильства у сексуальних стосунках, але водночас відчувають величезний тиск від очікувань.

"Порно першочергово призначене для чоловіків. Досвід показує, що погляд хлопців на дівчат змінюється, і однокласниць вони дедалі частіше сприймають і оцінюють як сексуальні об'єкти, - констатує Фрайтаґ. - І дівчатка думають, що вони повинні брати участь у таких речах, навіть якщо вони вважають їх абсолютно болючими та огидними. Бо дівчата гадають, що саме цього від них очікують, і бояться, що в іншому разі їх вважатимуть ханжами і, можливо, вони втратять стосунки".

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Дослідження свідчать самі за себе: згідно з опитуванням, проведеним на замовлення уповноваженого у справах дітей в Англії, 47 відсотків підлітків віком від 18 до 21 року зазнавали насильства під час сексу, причому дівчата значно частіше, ніж хлопці. 42 відсотки опитаних навіть вважають, що дівчаткам це подобається. А 13 відсотків сексуально активних дівчат у віці від 14 до 17 років, за даними опитування у США, сказали, що їх під час сексу душили - адже порно часто створює враження, що це є частиною сексу.

"Мої колеги зі спеціалізованого підрозділу, що займається запобіганням споживанню порно у школах, розповідають, що підлітки дуже вдячні за те, що хтось нарешті зайнявся цією проблемою. Для молоді це величезний виклик, з яким підлітки спочатку нічого не можуть вдіяти. Вони заслуговують на повагу, адже це перше покоління, яке виросло в умовах такого вільно доступного контенту і має з ним обходитися".

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Заклик до медіаграмотності перекладає відповідальність на дітей

Зважаючи на цю тривожну ситуацію, деякі експерти закликають до заборони мобільних телефонів для дітей до 14 років. Інші наполягають на освітніх кампаніях у соціальних мережах, на радіо та телебаченні. Треті виступають за посилення медіакомпетентності дітей та молоді, щоб краще підготувати їх до порнографії в мережі. Табеа Фрайтаґ на це лише хитає головою.

На її думку, про посилення медіакомпетентності часто починають говорити тоді, коли дорослі не хочуть брати на себе відповідальність за захист дітей від контенту, який порушує кордони, є насильницьким та таким, що травмує. "Цим усю відповідальність перекладають на вузькі плечі дітей і кажуть, що вони самостійно повинні навчитися думати про це, захищати себе і робити те, що не під силу навіть дорослим, - критикує вона. - Це все одно, що вчити десятирічних дітей тому, як функціонує автомобіль, а потім посадити їх в машину і дозволити їхати по автобану".

Табеа Фрайтаґ Фото: Privat

Психотерапевтка скептично ставиться до того, що в майбутньому діти та молодь будуть краще захищені від порнографічного контенту. Пандемія коронавірусу вже показала, що благополуччя дітей має дуже низький пріоритет. І сама ця тема є табуйованою. Дослідження ж засвідчили, що дорослі, які часто дивляться порнографічний контент, менше зацікавлені в захисті дітей. Табеа Фрайтаґ вважає, що почати треба було б з більш уважного ставлення до освітніх установ.

"У шкільній політиці нині діє правило: спочатку діджиталізація. Однак у реальності це зазвичай означає: захист дітей - в останню чергу. Було б варіантом і політичним рішенням зобов'язати постачальників планшетів для шкіл встановлювати попередні фільтри", - зазначає Фрайтаґ. За її словами, щонайменше треба серйозно поставитися до статті 184 Кримінального кодексу і наполягати, що планшети не використовуватимуться, поки на них не буде гарантованим встановлення та налаштування ефективних захисних фільтрів.

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Порнопровайдерів зобов'язали перевіряти вік користувачів

Тому психотерапевтка покладає багато надій на Тобіаса Шміда (Tobias Schmid) - одного з тих, хто уже багато років практично самотужки бореться за те, щоб не допустити стикання дітей та молоді з насильницьким порнографічним контентом від порнопровайдерів. Шмід є директором Управління з питань медіа федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія у Дюссельдорфі і зміг завдати серйозного удару по таких платформах в уявній битві Давида з Голіафом.

Вищий адміністративний суд федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія підтвердив, що вільно доступний контент найбільших провайдерів не відповідає законодавчим вимогам щодо захисту дітей та молоді у медіа в Німеччині. Іншими словами, більше не достатньо, як це практикується зараз, щоб користувачі підтверджували своє повноліття одним кліком.

Тобіас Шмід каже: "Порнографія сама по собі не заборонена. Однак має відбуватися перевірка віку. Наразі треба натиснути лише кнопку з написом "Так, мені є 18". Це не система перевірки віку, це жарт, і цього, звісно, недостатньо. Ми знаємо, що вони вже давно мають відповідну процедуру, її просто потрібно застосувати в обов'язковому порядку".

Спільні дії проти порноплатформ у Європі

Порноплатформи однак тягнуть час із застосуванням, побоюючись відлякати багатьох повнолітніх клієнтів перевіркою віку. Шмід називає це зухвалістю і надзвичайно нахабною поведінкою. Він сподівається, що рішення суду стане сигналом до посилення захисту дітей та молоді в інтернеті. І не лише в Німеччині, а й у всій Європі.

"Разом з регуляторами з Люксембурга, Австрії, Італії та Франції ми звернулися до Європейської комісії з проханням вжити заходів щодо платформ з найширшим охопленням, які мають статус так званих "дуже великих онлайн-платформ" (Very-large-Online-Plattform) - ідеться про платформи з більш ніж 45 мільйонами користувачів. На початку такий процес потребує трохи часу, щоб набрати обертів, але зараз його вже не зупинити", - пояснює чиновник.

Тобіас Шмід Фото: Landesanstalt für Medien NRW

Давно назрілий крок, додає Шмід, оскільки діти більше не користуються інтернетом через домашні комп'ютери і під контролем батьків, адже майже 90 відсотків 10-12-річних дітей у Німеччині вже мають власні смартфони. Тим не менше, в Європі визріло усвідомлення того, що правила можна встановлювати і в інтернеті. Водночас зростає й усвідомлення того, що інтернет, крім безлічі можливостей, також є ареною для ненависті, кримінальних злочинів і дитячої порнографії.

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Тому в майбутньому керівник Управління з питань медіа федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія хотів би бачити дві речі: "По-перше, можливість наказувати установам, які видають кредитні картки, припиняти обслуговування таких платформ, як це вже робиться, наприклад, з азартними іграми. А по-друге, можливість застосування серйозних санкцій, як-от адміністративних штрафів або вилучення прибутку. Тому що блокування в мережі, які ми можемо зараз застосовувати, глибоко втручаються в основоположне право на свободу засобів масової інформації, що, безумовно, має бути крайнім заходом для абсолютних надзвичайних ситуацій".