Попри війну в Україні фіксують рекордну врожайність зернових

Міністерство аграрної політики та продовольства України констатувало рекордну врожайність зернових у країні в поточному році. Як випливає з оприлюдненого в п'ятницю, 8 грудня, оновленого прогнозу щодо цьогорічних обсягів валового виробництва зернових культур, вони досягнуть 59,7 мільйона тонн.

За попередніми оцінками експертів відомства, у 2023 році аграрії зберуть зернових у таких обсягах: пшениці - 22,2 мільйона тонн, ячменю - 5,8 мільйона тонн та кукурудзи - 30,1 мільйона тонн.

Читайте також: Замість зерна - ягоди та біоетанол: українські аграрії шукають альтернативу збіжжю

Водночас у відомстві вказали на зростання рівня врожайності зернових - до 54,7 центра з гектара (ц/га). "Це рекордний показник для України, перед цим найбільший рівень врожайності зернових був у 2021-му році, він становив 53,6 ц/га", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Завдяки такому зростанню експерти мінагрополітики вчергове переглянули убік збільшення обсяги виробництва цьогорічного врожаю, зокрема, збільшили прогноз щодо показників виробництва кукурудзи з 28,5 до понад 30 мільйонів тонн. Збирання кукурудзи вже проведено на 87 відсотках площ, що значно більше, ніж торік, коли на аналогічну дату було зібрано 66 відсотка площ цієї культури. За сприятливих погодних умов, збирання кукурудзи триватиме, хоча частина врожаю залишиться в полях до весни, визнають у відомстві.

Читайте також: Кінець "зернової угоди": що зі світовими цінами на пшеницю?

Обсяги збору олійних культур залишаються без змін і складають 21,6 мільйона тонн: врожай соняшнику залишився на рівні 13 мільйонів тонн, соєвих бобів - 4,6 мільйона тонн. Збір ріпаку завершено - аграріями намолочено понад 4 мільйони тонн, додали в відомстві.

Значно менші посівні площі, ніж торік

Як визнали в мінагрополітики, цьогорічна загальна площа посівних ярих і озимих зернових була меншою на 980 тисяч гектар, ніж торік, й становила 10,9 мільйона га. Відповідно ще на початку весни 2023 року загальний валовий збір на поточний рік прогнозувався на рівні 63,5 мільйона тонн. Це було на 13 відсотків менше порівняно з показником 2022 року.

Читайте також: В Україні планують масштабно розмінувати деокуповані райони

Однак у червні, після початку жнив, прогноз підвищили до 68 мільйони тонн, що було на 7 відсотків менше показника 2022 року. На початку вересня, завдяки сприятливим погодним умовам, були всі підстави для чергової зміни прогнозу в позитивний бік до 76,7 мільйона тонн, а відтак у жовтні - до 79,1 мільйона тонн. Нинішня оцінка - 81,3 мільйона тонн зернових і олійних культур, зазначили в міністерстві.