Попри санкції: мільярдери в РФ збагатіли на $18,3 млрд

Російські мільярдери, незважаючи на західні санкції, заробили з початку 2024 року 18,3 млрд доларів. Минулого року російські мільярдери стали багатшими на 50 млрд доларів.

Загальні статки 25 російських мільярдерів з початку 2024 року, попри західні санкції, виросли на 18,3 мільярда доларів. Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index у понеділок, 1 квітня.

Згідно з інформацією, найбільше від початку року заробив співзасновник компаній "Єврохім" та СВЕК (Сибірська вугільна енергетична компанія. - Ред.) Андрій Мельниченко - 5,29 мільярда доларів. Тепер його статки становлять 24,1 млрд доларів. Максимальних збитків зазнав засновник USM Holdings Алішер Усманов: його статки за перші три місяці 2024-го зменшилися на 2,8 млрд доларів - до 18,3 млрд доларів.

Читайте також: Як ЄС передаватиме доходи від заморожених активів РФ на потреби України

До топ-10 найбагатших росіян, за даними Bloomberg, увійшли співвласник "Норнікеля" Володимир Потанін (з початку року його статки зросли на 768 млн доларів, до 31,8 млрд доларів), бенефіціар НЛМК (Новолипецький металургійний комбінат. - Ред.) Володимир Лісін (плюс 2,91 млрд доларів, до 26,9 млрд), співвласник компанії НОВАТЕК Леонід Міхельсон (мінус 747 млн, до 26,7 млрд доларів), співвласник ЛУКОЙЛу Вагіт Алекперов (плюс 1,79 млрд, до 26,4 млрд), бенефіціар "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов (плюс 3,75 млрд, до 24,6 млрд доларів), власник групи "Онексім" Михайло Прохоров (плюс 1,38 млрд, до 17,1 млрд доларів), засновник "Альфа-Груп" Михайло Фрідман (плюс 1,21 млрд доларів, до 13,5 млрд), співвласник НОВАТЕКу та "Сібура" Геннадій Тимченко (мінус 1,45 млрд доларів, до 12,7 мільярда).

Читайте також: ЄС планує запровадити запровадить мита на російське та білоруське зерно - FT

Bloomberg розраховує індекс на основі вартості акцій компаній, у яких бізнесмени володіють частками. Минулого року російські мільярдери стали багатшими на 50 млрд доларів.

Лондон зняв санкції з російського мільярдера

5 березня стало відомо, що Великобританія зняла санкції з мільярдера Ігоря Макарова, який, за даними американського Forbes, 2023 року відмовився від паспорта РФ і залишив собі лише громадянство Кіпру. Лондон запровадив санкції проти Макарова у 2022 році, після вторгнення РФ в Україну, обґрунтувавши це його роботою у стратегічно важливому для уряду Росії енергетичному секторі.

Forbes оцінює статки Макарова в 2,1 млрд доларів. У 1992 році Макаров заснував у Росії компанію "Ітера", яка ввела в експлуатацію дев'ять газових родовищ у Західному та Східному Сибіру. У 2012 році "Ітера" створила спільне підприємство з "Роснефтью", яка отримала 51 відсоток компанії Макарова, а через рік повністю викупила її акції.