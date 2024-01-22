Попри незгоду Ізраїлю: Боррель підтримує план "двох держав"

На думку глави дипломатії ЄС, план Ізраїлю щодо знищення ХАМАСу не працює, тож Брюссель має працювати над реалізацією ідеї "двох держав", що передбачає утворення незалежної Палестини.

План Ізраїлю зі знищення ісламістського палестинського угруповання ХАМАС в Секторі Гази не працює, і Європейський Союз повинен продовжувати зусилля зі створення "рішення про дві держави", попри протидію Ізраїлю. Таку думку висловив у понеділок, 22 січня, Верховний представник ЄС з зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель, повідомляє Reuters.

"Сказати, що метою є знищення ХАМАСу - це однобоко, тому що це означає, що Ізраїль сам вирішуватиме, коли, на його думку, (ХАМАС. - Ред.) стане достатньо слабким. Ми не можемо продовжувати працювати таким чином", - сказав Боррель на полях щомісячної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, на якій цього разу були присутні представники Саудівської Аравії, Єгипту, Йорданії, а також генеральний секретар Ліги арабських держав.

Боррель зазначив, що прагне продовжувати міжнародні зусилля, спрямовані на започаткування процесу, який приведе до створення палестинської держави, що співіснує поряд з Ізраїлем. Останні переговори з цією метою провалилися десять років тому на тлі взаємної недовіри і непоступливості, зауважує Reuters.

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ЄС працює над мирним планом для Ізраїля та палестинців

За даними агенції, напередодні зустрічі у Брюсселі дипломатична служба ЄС надіслала 27 країнам-членам документ для обговорення, в якому пропонується дорожня карта до миру в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

В основі плану лежить заклик до проведення "підготовчої мирної конференції", організованої ЄС, Єгиптом, Йорданією, Саудівською Аравією, Лігою арабських держав, за участі США та ООН.

Конференція мала б відбутися, навіть якщо представники Ізраїлю та палестинських територій відмовляться брати в ній участь, пише Reuters. Водночас, як йдеться в документі, з обома сторонами консультуватимуться на кожному етапі переговорів.

Незалежна Палестина - в основі плану

У внутрішньому документі, з яким ознайомилися кілька інформаційних агентств, зокрема Reuters, чітко зазначено, що однією з ключових цілей мирного плану має бути створення незалежної палестинської держави, яка "житиме пліч-о-пліч з Ізраїлем у мирі та безпеці".

У ЄС визнають, що наразі ізраїльські чиновники і дипломати не виявляють інтересу до так званого рішення про дві держави, але Брюссель наполягає на тому, що це єдиний варіант для досягнення довгострокового миру.

Крім того, існує розкол серед палестинців щодо цього підходу, вказує агенція. У той час, як підтримувана Заходом палестинська адміністрація, яка здійснює обмежене самоврядування на Західному березі річки Йордан, веде переговори з Ізраїлем, заклятий противник палестинської автономії - організація ХАМАС, визнана в ЄС і США терористичною, - націлений на знищення Ізраїлю.

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ЄС обмірковує важелі впливу на Ізраїль

У документі ЄС також пропонується, щоб учасники мирної конференції прописали "наслідки" для обох сторін, залежно від того, чи приймуть вони схвалений план чи відкинуть його. Ці ймовірні наслідки не уточнюються, втім ЄС має деякі сфери потенційного впливу.

ЄС є основним постачальником економічної допомоги палестинцям і має широку угоду про співпрацю з Ізраїлем, яка включає зону вільної торгівлі. Деякі офіційні особи в приватних розмовах припускають, що ця угода може бути використана для впливу на Ізраїль, пише Reuters.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху за останні дні неодноразово публічно відкидав ідею створення палестинської держави. На його думку, вона становитиме "екзистенційну небезпеку" для Ізраїлю, тож він і далі наполягатиме на повному контролі безпеки над усією територією на захід від річки Йордан, що включає Сектор Гази і контрольований Ізраїлем Західний берег річки Йордан.

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