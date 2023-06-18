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ПолітикаІзраїль

Попри протести Нетаньяху має намір здійснити судову реформу

Максим Сидоржевський
1 год. тому

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху стверджує, що опозиція лише імітує діалог щодо суперечливої судової реформи. Він заявив, що має намір продовжити її.

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Протести проти судової реформи у Тель-Авіві, 10 червня 2023 року
Протести проти судової реформи у Тель-Авіві, 10 червня 2023 рокуФото: Tsafrir Abayov/AP Photo/picture alliance

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має намір продовжити суперечливу реформу судової системи, попри багатомісячні масові вуличні протести. На засіданні кабінету міністрів в Єрусалимі у неділю, 18 червня, Нетаньяху звинуватив опозицію у затягуванні часу на переговорах щодо цього питання за посередництва президента Іцхака Герцога

Прем'єр сказав, що провідні опозиційні політики Яїр Лапід і Бенні Ганц лише імітували діалог і ніколи не мали наміру шукати спільної мови з урядом. "Саме тому ми зберемося цього тижня і зробимо практичні кроки", - пообіцяв Нетаньяху, цитує агентство dpa.

Нагадавши про свою перемогу на парламентських виборах минулого року, він додав, що просування судової реформи буде зроблено відповідно до "мандату, який ми отримали на зміни в системі правосуддя".

Натомість лідер опозиції Лапід попередив, що рішення Нетаньяху "завдасть смертельного удару по економіці, поставить під загрозу безпеку і розділить ізраїльський народ на частини".

Судова реформа в Ізраїлі

У березні Нетаньяху заявив, що відкладе свій план реформування судової системи на кілька тижнів у відповідь на протести і дедалі масштабніші страйки працівників підприємств. За місяці, що минули з того часу, переговори між урядом і опозицією так і не привели до компромісної угоди.

14 червня представники опозиції заявили, що продовжать переговори лише тоді, коли буде сформована комісія з відбору суддів - орган, який призначатиме суддів. Призначення суддів лежить в основі реформи, яку просуває уряд Нетаньяху. Це робиться з метою послаблення повноважень Верховного суду країни, який у коаліції звинувачують у надмірному втручанні в політику.

Серед іншого, у разі ухвалення реформи уряд отримає більше повноважень у процесі призначення суддів, а парламент отримає право скасовувати рішення Верховного суду простою більшістю голосів. Критики вбачають у цьому небезпеку для демократії і попереджають про національну кризу.

Ввечері у суботу, 17 червня, десятки тисяч людей вкотре вийшли на демонстрацію проти цих планів. Протести проти судової реформи тривають вже 24-й тиждень поспіль.

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