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Портрети загиблих героїв
Портрети загиблих героївФото: Anastasiia Shepielieva/DW
СуспільствоУкраїна

Українці вшановують пам'ять Героїв Небесної сотні

Анастасія Шепелева
16 хв. тому

Незважаючи на затяжну повітряну тривогу в Києві, українці з квітами, лампадками та синьо-жовтими стрічками відвідали центр своєї столиці, аби віддати шану загиблим під час Революції Гідності.

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В Україні у понеділок, 20 лютого, відзначають День пам'яті Небесної сотні. Цю пам'ятну дату започаткували у лютому 2015 року. Саме 18-20 лютого 2014 року на столичному Майдані загинули найбільше учасників Революції Гідності - близько 80 людей. Ще понад 20 померли внаслідок поранень згодом. 

Зранку 20 лютого вшанувати пам'ять загиблих на Майдані до меморіалу на Алеї Героїв Небесної сотні прийшов президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. "Українці знають, що таке виборювати і захищати власну свободу. У важкі та визначальні моменти історії ми ніколи не здаємось і завжди проявляємо хоробрість та самовідданість", - йдеться у повідомленні українського лідера в Telegram.

Жінка в'яже жовту-синю стрічку біля меморіалу пам'яті
Жінка в'яже жовту-синю стрічку біля меморіалу пам'ятіФото: Anastasiia Shepielieva/DW

Війна Росії проти України почалася з розстрілів на Майдані

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який цього дня також прийшов на Алею Героїв Небесної сотні, аби покласти квіти до меморіалу, зауважив, що війна Росії проти України почалася з розстрілів на Майдані. "Ця сумна дата є дороговказом, який ставить перед нами необхідність пам'ятати, з чого все починалось. І сьогодні ми згадуємо нашу Небесну сотню, ліхтарики наших душ. Вони першими просигналізували про той жах, який несе Російська Федерація", - заявив Стефанчук.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення ні в кого у світі не залишилося сумнівів, "хто така Росія, що вона несе світові та що буде робити з усіма державами, з реалізацією права на свободу яких не погоджується".

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Українці покладають квіти до портретів загиблих
Українці покладають квіти до портретів загиблихФото: Ihor Burdyga/DW

Посолки США та Німеччини вшанували пам'ять Героїв

Також вшанувати Героїв Небесної сотні прийшла посолка США в Україні Бріджит Брінк. "Дев'ять років тому Герої Небесної Сотні віддали свої життя за мрію про краще майбутнє України, яке міцно вкорінене в Європі та вільне від впливу Росії. Ми вшановуємо їхню мужність і жертовність, і в розпал жахливої ​​повномасштабної війни РФ проти України США продовжують підтримувати майбутнє, гідне їх і багатьох українських героїв", - заявила Брінк у відео, поширеному в Facebook дипломатичної установи.

Вона наголосила, що не сумнівається у перемозі України та побудові майбутнього, гідного жертв українських героїв. "Поки ви продовжуєте цю боротьбу, Сполучені Штати та американський народ будуть поруч з вами", - наголосила Брінк.

Українці несуть жовті-сині квіти в пам'ять про загиблих героїв
Українці несуть жовті-сині квіти в пам'ять про загиблих героївФото: Anastasiia Shepielieva/DW

Як заявила посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) з нагоди річниці розстрілів на Майдані, "памʼять жива і вічна про тих, хто за свою державу віддав життя". 

"2014 року було таке ж сонячне небо, але моторошна тиша без повітряної тривоги. Схиляю голову перед подвигом Героїв Небесної Сотні, силою українського духу і бажанням бачити країну Незалежною, Європейською і Вільною!"- цитує пресслужба посольства слова Фельдгузен.

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