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Марія Львова-Бєлова в окупованому Донецьку з дітьми
Марія Львова-Бєлова в окупованому Донецьку з дітьмиФото: Pavel Lisitsyn/SNA/IMAGO
КонфліктиРосійська Федерація

Попри ордер: РФ планує виступ у Радбезі дитячої омбудсменки

Аліна Коломієць
2 год. тому

Львова-Бєлова, яка звинувачується Міжнародним кримінальним судом у викраденні українських дітей, може виступити в Радбезі ООН, де зараз головує РФ. Імовірно, це станеться онлайн у штаб-квартирі, а не в залі засідань.

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Уповноважена президента Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яку розшукує Міжнародний кримінальний суд (МКС) за воєнні злочини, ймовірно, виступить з доповіддю на неформальному засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) цього тижня.

Як повідомила в ніч на вівторок, 4 квітня, агенція Reuters, Росія, яка з 1 квітня головує в Радбезі, повідомила членам органу, що планує провести в середу неформальне засідання щодо України, присвячене "евакуації дітей з зони конфлікту". "Учасники почують інформацію "з перших вуст" від уповноваженої при президенті РФ з прав дитини, а також від дітей, евакуйованих із зони конфлікту", - йдеться в записці, з якою ознайомилася агенція.

Напередодні постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що учасників брифінгу оголосять найближчим часом. Такі зустрічі проходять у штаб-квартирі ООН, а не в залі засідань Радбезу, тому брифінги можуть проводитись віртуально, зазначає агентство.

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Росія визнає переміщення 730 тисяч дітей

У березні Небензя заявляв журналістам, що ця неформальна зустріч була запланована задовго до оголошення МКС ордерів на арешт Львової-Бєлової та російського президента Володимира Путіна через депортацію українських дітей, та не мала на меті спростовувати звинувачення проти них.

Москва не приховує вивезення тисяч українських дітей до Росії, але представляє його як "гуманітарну кампанію захисту". Сьогодні Львова-Бєлова, коментуючи рішення МКС, заявила, що з лютого 2022 року Росія "прийняла" понад п'ять мільйонів біженців з Донбасу, в тому числі 730 тисяч дітей. Вона переконує, що всі діти приїхали з батьками або "опікунами" і не було жодного випадку, коли б їх розлучили з родичами та передали до прийомної сім'ї. При цьому вона сама "всиновила" хлопчика-сироту зі зруйнованого та окупованого росіянами Маріуполя.

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