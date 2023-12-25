Попри атаки росіян: Різдво українських військових на лінії фронту
В Україні вперше офіційно відзначають Різдво 25 грудня. Українські військові, які зараз знаходяться на лінії фронту, також приєдналися до святкування.
Різдво в Україні - вперше 25 грудня
У 2023 році в Україні вперше офіційно відзначають Різдво 25 грудня. Православна церква України (ПЦУ) ще у травні затвердила перехід на новоюліанський календар, але зауважила, що прийняття нового календарного стилю чи збереження старого залишається правом релігійних громад і монастирів.
Біля лінії фронту: Святвечірня служба під Куп'янськом
Пізніше Верховна Рада ухвалила закон про зміну дат державних свят, згідно з яким 7 січня, коли відзначається Різдво за юліанським календарем, більше не є святковим і неробочим днем. Натомість 25 грудня залишається офіційно святковим. На фото: українські військовослужбовці 4-ї окремої танкової бригади імені Івана Виговського на Святвечірній службі біля лінії фронту під Куп'янськом (24.12.2023)
Військові України перелаштувались на новоюліанський календар
Щодо святкування Різдва більшість українців перелаштувалась на новоюліанський календар, свідчить соцопитування Deloitte: 45% українців мали намір святкувати Різдво 25 грудня, 32% планують святкувати двічі й лише 17% сказали, що відзначатимуть 7 січня. Бійці 14-ї окремої мехбригади (на фото) тримають свічки під час Святвечірньої служби біля передової під Куп'янськом 24 грудня.
Святвечірня трапеза попри обстріли
Українські бійці 14-ї окремої механізованої бригади на Святвечірній трапезі біля лінії фронту під Куп'янськом. На столі - святкові для фронту страви.
Музика також є
Бійці Збройних сил України на Донеччині у перерві між боями почули, як звучить бандура.
Бої тривають і під час Різдва
У генеральному штабі повідомили, що на Святвечір на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога. На фото: українські військовослужбовці під вечір 24 грудня займають місця в самохідній гаубиці біля лінії фронту в Харківській області.
"Ми помолимося. Але відсвяткуємо по-справжньому після перемоги"
"Тут, де ми, Різдво не відзначають у класичному розумінні. (...) Ми помолимося за народження Ісуса в окопах і бліндажах. А по-справжньому відсвяткуємо після перемоги в колі рідних і близьких, як і годиться!" - написали у Facebook 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.