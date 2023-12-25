"Тут, де ми, Різдво не відзначають у класичному розумінні. (...) Ми помолимося за народження Ісуса в окопах і бліндажах. А по-справжньому відсвяткуємо після перемоги в колі рідних і близьких, як і годиться!" - написали у Facebook 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.