Понад сто тисяч людей вимагали відставки глави Валенсії

Десятки тисяч людей протестували проти влади автономної області на сході Іспанії після повеней, внаслідок яких загинуло понад 200 людей.

Багатотисячні антиурядові демонстрації відбулися в іспанській Валенсії у суботу, 9 листопада, на тлі дискусії про наслідки сильної повені в регіоні. Протестувальники пройшли маршем від міської ратуші до штаб-квартири національного уряду та вимагали відставки голови автономного регіону Карлоса Масона, пише агентство AFP. За даними агенції dpa, у протестах у центрі Валенсії взяло участь близько 130 тисяч осіб.

Приводом для критики стала ситуація в регіоні під час жовтневих повеней на сході Іспанії, які забрали життя 220 людей у ​​різних регіонах країни. За словами деяких жителів постраждалих районів Валенсії, повідомлення з попередженням про надзвичайну ситуацію надійшли на їхні телефони вже після того, як потоки води забрали безліч автомобілів на вулицях. Критики зазнала і запізніла реакція місцевої влади на стихійне лихо.

Демонстранти розкритикували і прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. При цьому Масон і Санчес раніше звинуватили один одного в недооцінці масштабів злив на сході Іспанії, що призвели до повеней наприкінці жовтня, і в поганій координації рятувальних і гуманітарних операцій, зазначає AFP.

За словами деяких демонстрантів, яких цитує агентство, місцеві жителі вважають, що нестачі дій з боку влади щодо запобігання серйозним наслідкам повені та їх усуненню сприяла "політична війна" між регіональними та федеральними управлінцями.

Масон - член консервативної Народної партії, а Санчес є лідером опонентів - соціалістів з Іспанської соціалістичної робітничої партії (ІСРП). За словами однієї з демонстранток у Валенсії, для цього політичного протистояння "був невідповідний момент, оскільки громадяни потребували допомоги і не отримали її". Інший співрозмовник AFP серед демонстрантів зазначив, що регіональний уряд спочатку не звертався до Мадрида за підтримкою, яка була потрібна після катастрофи.

Подібний мітинг з вимогою відставки Масона відбувся 9 листопада й у Мадриді. В акції, за оцінками ЗМІ, взяли участь кілька сотень людей.

У Пайпорті закидали брудом короля Іспанії

Раніше король Іспанії Феліпе VI зіткнувся з гнівом мешканців постраждалого від потопів міста Пайпорт. Монарх та його дружина відвідали постраждалий регіон, але місцеві демонстранти закидали грудками бруду представників влади. Охоронці захищали главу держави за допомогою розкритих парасольок, а в ситуацію довелося втрутитися патрулю кінної поліції.

Король та його дружина намагалися поговорити з постраждалими від стихії людьми та заспокоїти їх, проте ситуація в місті загострилася. Візит Феліпе VI завершився достроково.

Близько 90 людей зниклиз безвісти після повені у Валенсії

До повеней на сході Іспанії призвели сильні дощі, що почалися в країні наприкінці жовтня. Більша частина лиха припала на Валенсію - за даними метеослужби, у ніч на 30 жовтня у низці районів регіону за кілька годин випало понад 300 літрів опадів на квадратний метр. У населеному пункті Чіва цей показник становив 491 літр на квадратний метр, що відповідає річному обсягу опадів у регіоні.

Потужні потоки води та бруду зносили мости та захоплювали за собою людей, автомобілі та навіть цілі будинки. Внаслідок потопів лише у Валенсії загинули щонайменше 212 людей. Це число може стати не остаточним, адже станом на 6 листопада ще 89 місцевих жителів вважалися зниклими безвісти, а останки щонайменше 62 особи не впізнали. Роботи з розчищення постраждалих районів тривали в регіоні і через 10 днів після потопів, у них було задіяно понад 12 тисяч осіб.