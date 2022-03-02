 Понад пів мільйона біженців з України перебувають у Польщі - Моравецький | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2022

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Новини

Понад пів мільйона біженців з України перебувають у Польщі - Моравецький

Польська влада інформує про понад 500 тисяч біженців з України. Для них створили гуманітарний коридор та прискорили бюрократичні процедури.

Українські біженці в Польщі

Українські біженці в Польщі

Польща прийняла понад 500 тисяч біженців з України. Про це у середу, 2 березня, розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми зобов’язані допомагати нашим сусідам, і ми це робимо. Створили гуманітарний коридор та прискорили усі можливі процеси, які можемо прискорити з нашого боку", - сказав Моравецький.
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Біженці з України

Станом на середу, 2 березня, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повідомляє про 835 тисяч людей, які залишили Україну.

УВКБ ООН заявляє, що більш ніж половина біженців перебуває у Польщі. Там зараз перебуває 454 тисячі громадян України. 156 тисяч біженців перебувають в Угорщині, 67 тисяч - у Словаччині, 65 тисяч - в Молдові, 45 тисячі - у Росії, 38 тисяч у Румунії та 350 осіб у Республіці Білорусь.
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