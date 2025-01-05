Понад 1 млн німців підтримали петицію за заборону феєрверків

Петицію за загальнонаціональну заборону запуску петард у Німеччині підтримали більш ніж 1,2 мільйона людей. Така кількість підписів під петицією , розміщеною профспілкою німецьких поліцейських (GdP), налічується на вечір неділі, 5 січня.

"З року в рік наші працівники екстрених служб віддають всі свої сили, відмовляючись від святкування Нового року на шкоду своїм сім'ям, щоб допомагати іншим. Водночас вони ризикують життям і здоров'ям. Тому що петарди використовують як зброю проти них", - йдеться у зверненні.

У профспілці закликають запровадити всеосяжну заборону на використання петард приватними особами, як це вже зроблено в багатьох країнах. Ідеться і про припинення продажу піротехніки всім, хто не пов'язаний з нею професійно.

"Замість Содому і Гоморри - організовані заходи"

"Замість Содому і Гоморри на наших вулицях нам потрібні організовані заходи. Ми знаємо, що заборона на петарди не вирішить всієї проблеми насильства щодо поліцейських і пожежників. Але це - перший важливий крок на шляху до підвищення безпеки наших екстрених служб у новорічну ніч", - додали в GdP.

Петиція створена на ім'я сенаторки з внутрішніх справ Берліна Іріс Шпранґер (Iris Spranger) і міністерки внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

Жертви і затримання в новорічну ніч

У кількох землях Німеччини в новорічну ніч жертвами необережного поводження з піротехнікою стали щонайменше п'ятеро людей.

У Берліні затримали 330 людей. 13 поліцейських дістали серйозні травми, один з них був прооперований після того, як йому в ногу влучив феєрверк.

У Лейпцигу близько 100-150 молодих людей стріляли одне в одного піротехнікою, цілилися в автомобілі та трамваї, підпалили сміттєвий бак.

У Гамбурзі, Дрездені, Гельзенкірхені та кількох інших містах поліцейські, пожежники та рятувальники зазнали атак феєрверками та петардами.

У Швебіш-Гмюнде (земля Баден-Вюртемберг) троє поліцейських дістали легкі поранення після того, як поруч з ними вибухнула петарда.

Шольц висловловився проти загальної заборони петард

Напередодні стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловився проти загальної заборони петард у ФРН, хоч і виступив за посилення законодавства щодо таких засобів.

Глава німецького МВС Фезер теж не підтримала тотальної заборони піротехнічних засобів приватними особами, але не виключила обмежень щодо застосування цих засобів в окремих містах і громадах, які могли б накладати органи місцевої влади.