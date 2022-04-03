Понад 530 тисяч осіб повернулося до України з початку війни

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями неділі, 3 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 3 квітня з 00.00 до 15.00, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Грузія не приєднається до економічних санкцій проти Росії та керуватиметься національними інтересами своєї країни та народу. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє "Інтерфакс". "З боку Грузії економічних санкцій не буде", - сказав глава грузинського уряду у неділю. Втім, Гарібашвілі висловився за необхідність якнайшвидше зупинити війну РФ в Україні. Грузія хоче миру, стабільності та розвитку, додав він. "Війна нікому не потрібна", - додав грузинський прем'єр.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії близько 537 тисяч громадян України повернулися на батьківщину, повідомляє у неділю МВС України з посиланням на дані Держприкордонслужби. "За минулий тиждень з України виїхали 144 тисячі осіб. 88 тисяч - прибули в Україну. Загалом із початку відкритої агресії з боку Російської Федерації в Україну повернулися близько 537 тисяч наших співвітчизників", - йдеться в повідомленні МВС у Telegram-каналі.

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Міноборони Великобританії попереджає про загрозу від морських мін в регіоні Чорного моря та "серйозний ризик" морській активності у зв'язку з цим. "Міни у Чорному морі, про які повідомляється, становлять серйозний ризик для морської активності", - йдеться у повідомленні оборонного відомства у Twitter у неділю. У ньому також зазначено, що попри те, що походження цих мін невідоме, вони "майже напевно з'явилися там через російські дії у морі" та показують, які ризики російське вторгнення в Україну створює для цивільних та нейтральних сторін. Міноборони Великобританії також повідомляє, що Росія продовжує блокувати узбережжя Чорного та Азовського морів, що унеможливлює поставки в Україну з моря.

"Зґвалтування як зброя"

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Російські війська в Україні використовують зґвалтування як зброю війни, заявила посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс. "Зґвалтування - це зброя війни. Хоча ми ще не знаємо всієї міри її застосування в Україні, вже зрозуміло, що вона була частиною російського арсеналу. Жінок ґвалтують на очах у їхніх дітей, дівчаток на очах у їхніх сімей, як навмисний акт поневолення. Зґвалтування - воєнний злочин", - написала Сіммонс у Twitter в неділю.

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Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) висловилася за розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні. "На фотографії з Бучі нестерпно дивитися. Безмежне насильство Путіна знищує невинні сім'ї і не знає меж", - написала вона у неділю у Twitter. Вона наголосила, що винні у скоєнні цих злочинів повинні бути притягнуті до відповідальності. Німеччина посилить санкції щодо Росії і розширить допомогу на оборону України, пообіцяла Бербок.

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З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого країну залишило майже 4,2 мільйона українців. Такі останні дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, оприлюднені у неділю, передає AFP. Протягом останньої доби з України виїхало майже 40 тисяч осіб.

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Президент Росії Володимир Путін буде готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, коли на столі переговорів щодо мирного врегулювання буде "конкретний документ". Про це у неділю заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс". "Путін ніколи не відмовлявся від такої зустрічі, і така зустріч, так, гіпотетично вона можлива. Але для того, щоб вона відбулася, необхідно, щоб в рамках роботи двох делегацій визрів конкретний документ", - сказав він. Пєсков наголосив, що це має бути "не набір ідей", а саме письмовий документ. Він додав, що не має сумнівів стосовно того, що Москва досягне цілей "військової операції у повному обсязі", втім, висловив надію, що в результаті перемовин сторони підпишуть "певний документ, що стане важливим кроком не шляху нормалізації ситуації".

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Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) задокументувала низку випадків порушень російськими військами законів воєнного часу стосовно мирних мешканців на окупованих територіях Чернігівської, Харківської та Київської областей. До зафіксованих актів насильства відносяться: випадок багаторазового зґвалтування, два випадки позасудової страти (один - шести людей, другий - однієї людини), а також інші випадки незаконного насильства та погроз на адресу мирних жителів із 27 лютого по 14 березня 2022 року. Російські військові також були причетні до викрадання громадянського майна, зокрема харчових продуктів, одягу та дров. "Ті, хто вчинив ці злодіяння, несуть відповідальність за воєнні злочини", - наголошується на сайті організації.

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