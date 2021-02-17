 Понад 20 осіб померло через сильні морози у США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Понад 20 осіб померло через сильні морози у США

Щонайменше 21 людина померла в США через сильні морози у деяких штатах. Також декілька мільйонів домогосподарств залишилися без струму.

Подекуди температура у регіонах США впала до майже мінус 40 градусів за Цельсієм

Подекуди температура у регіонах США впала до майже мінус 40 градусів за Цельсієм

Незвично сильні морози у США призвели до загибелі щонайменше 21 людини і залишили мільйони жителів Техасу без електроенергії станом на вечір вівторка, 16 лютого. Крім того, на південному сході країни зафіксували руйнівні зимові торнадо. Внаслідок негоди в деяких регіонах призупинили процес вакцинації від коронавірусу та поставки самих вакцин, передає агентство Reuters.

Між тим президент США Джо Байден провів нараду з приводу екстремальної зимової погоди з губернаторами постраждалих штатів, серед яких Техас, Луїзіана і Кентуккі. Його адміністрація запевнила, що використовуватиме всі доступні ресурси, щоб допомогти людям пережити "цей історичний циклон".

За даними метеорологів, 17 лютого не слід очікувати потепління. Влада Техасу, де мороз особливо потужний, застерігає щодо можливих крижаних дощів. Близько 70 відсотків території США зараз лежить під снігом, а мінусова температура в деяких місцях побила рекорди столітньої давнини.

Екстремальна зима в Німеччині

Сильні вітри, снігопади і ожеледь на початку лютого викликали хаос і в деяких регіонах Німеччини. На автобанах виникли багатокілометрові затори і сотні аварій. Причина - циклон "Трістан" в Центральній Європі та антициклон "Гізела" в Скандинавії, які призвели до різкого похолодання в Німеччині.

Читайте також: Як глобальне потепління призводить до морозів і снігопадів у Європі

Дивитись відео 00:51

Коли мильні бульбашки замерзають на очах… (11.02.2021)

Аудіо й відео до теми

Безпритульне життя: як безхатченки виживають у мороз і пандемію (11.02.2021)  

Також за темою

Washington Außenministerium Rede USA Außenpolitik Biden

Білий дім: Байден з'ясує, чи здатні санкції зупинити "Північний потік - 2" 17.02.2021

Адміністрація Джо Байдена може переглянути політику США щодо "Північного потоку - 2", зокрема провести переговори про можливе послаблення санкцій, пишуть американські ЗМІ.

Russland I Dänemark I Verlegeschiff Fortuna

США: у Сенаті закликали Байдена до санкцій щодо "Північного потоку-2" 13.02.2021

Сенатори назвали "Північний потік-2" небезпечним і закликали президента США застосувати проти газопроводу анонсовані раніше санкції.

Washington Außenministerium Rede USA Außenpolitik Biden

Байден пообіцяв бути жорсткішим з Путіним та Китаєм 05.02.2021

У першій зовнішньополітичній промові президент США Джо Байден заявив про "жорсткий підхід" своєї адміністрації до зростання "авторитарної загрози" з боку Китаю та Росії.

Реклама

Докладно

фото: Митрополит Донецький і Маріупольський Сергій

Хто в "ДНР" ходить в українську церкву?

Розмова DW з Митрополитом Донецьким і Маріупольським Сергієм про Православну церкву України на Донбасі.  

Felder Ukraine

Як розкрадають землю в Україні (відео)

НАЗК проаналізувало найпоширеніші корупційні схеми розкрадання землі сільськогосподарського призначення.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  