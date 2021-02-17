Понад 20 осіб померло через сильні морози у США

Незвично сильні морози у США призвели до загибелі щонайменше 21 людини і залишили мільйони жителів Техасу без електроенергії станом на вечір вівторка, 16 лютого. Крім того, на південному сході країни зафіксували руйнівні зимові торнадо. Внаслідок негоди в деяких регіонах призупинили процес вакцинації від коронавірусу та поставки самих вакцин, передає агентство Reuters.

Між тим президент США Джо Байден провів нараду з приводу екстремальної зимової погоди з губернаторами постраждалих штатів, серед яких Техас, Луїзіана і Кентуккі. Його адміністрація запевнила, що використовуватиме всі доступні ресурси, щоб допомогти людям пережити "цей історичний циклон".

За даними метеорологів, 17 лютого не слід очікувати потепління. Влада Техасу, де мороз особливо потужний, застерігає щодо можливих крижаних дощів. Близько 70 відсотків території США зараз лежить під снігом, а мінусова температура в деяких місцях побила рекорди столітньої давнини.

Екстремальна зима в Німеччині

Сильні вітри, снігопади і ожеледь на початку лютого викликали хаос і в деяких регіонах Німеччини. На автобанах виникли багатокілометрові затори і сотні аварій. Причина - циклон "Трістан" в Центральній Європі та антициклон "Гізела" в Скандинавії, які призвели до різкого похолодання в Німеччині.

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