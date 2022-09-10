В Україні понад 14 тисяч жертв війни серед цивільних - ООН

199-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 10 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 вересня. На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 10 вересня (час київський).

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Унаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули двоє мирних жителів, ще п'ятеро людей поранено, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 9 вересня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті та Ягідному. Ще 5 людей отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram-каналі . Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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Унаслідок нічної атаки на Дніпровський район було пошкоджено об'єкти промислової інфраструктури, серед людей постраждалих немає, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "На Дніпровський направили дві крилаті ракети. Одну наша ППО збила. Інша влучила до об'єктів промислової інфраструктури. Там спалахнули виробничі будівлі, склади та обладнання. Пожежні полум'я вже приборкали. Люди не постраждали", - написав Резніченко в Telegram-каналі . Крім того, за ніч російські окупаційні війська двічі накрили вогнем Нікопольський район. Нікополь і Марганецьку громаду обстріляли з важкої артилерії, постраждалих немає. Також кілька російських ракет влучили в Синельниківській район. "Люди неушкоджені. Понівечено місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється", - зазначив голова ОВА.

++08.16++

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, що, на його думку, може стати переломним моментом у війні проти РФ. В ефірі телеканалу FREEДом Подоляк зазначив, що таким моментом стане навіть не деокупація Криму, а звільнення Донецька й Луганська. Тільки після того можна буде прогнозувати, коли закінчиться війна, припустив він. Щодо нинішніх контрнаступальних дій ЗСУ на Харківському напрямку і на півдні, Подоляк сказав, що "сьогодні відбувається не перелом". "Україна показує, як вона буде воювати, як вона буде звільняти території, включаючи Крим. Це будуть абсолютно продумані й стратегічно, і тактично заходи на різних напрямках", - переконаний Подоляк.

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++07.50++

Національні директори з озброєнь із Контактної групи з підтримки України проведуть 28 вересня зустріч, під час якої планується обговорити подальшу оборонно-промислову підтримку України, повідомила пресслужба Пентагону з посиланням на заступника з питань закупівель міністра оборони США Вільяма Лапланта. "Лаплант заявив, що він зустрінеться 28 вересня з національними директорами з озброєнь з інших країн контактної групи, щоб обговорити, як глобальна оборонно-промислова база може й надалі підтримувати Україну як зараз, так і в майбутньому", - йдеться у повідомленні.

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++07.33++

Українські військові успішно відбили атаки російських окупаційних сил у районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ. "Загалом, за останні дні, понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області," - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що минулої доби російські сили завдали 13 ракетних та 23 авіаційних удари по об'єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Білогір’я, Тернові Поди, Благодатне, Сухий Ставок, Костромка та Безіменне, повідомили в Генштабі ЗСУ.

++07.22++

У Миколаєві, Харкові та Дніпрі в ніч на 10 вересня лунали вибухи, у містах було оголошено повітряну тривогу, повідомило "Суспільне" в Telegram-каналі. Згодом Повітряне Командування "Схід" доповіло про збиття однієї ракети в Дніпрі. "Підтверджуємо роботу ППО в Дніпрі. Збито одну крилату ракету", - сказано в повідомленні .

++07.02++

В ООН підтвердили щонайменше 14 059 жертв серед цивільного населення внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Такі дані оприлюднила голова Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Матільда Богнер. "Унаслідок бойових дій загинули 5767 цивільних осіб, 8292 - зазнали поранень. Ми неодноразово зазначали, що фактичні цифри, ймовірно, є значно вищими", - визнала Богнер.