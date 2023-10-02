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В Україні вперше винагородять викривача корупції

Олена Перепадя | Ольга Журавльова
2 жовтня 2023 р.

Викривач отримає 13,3 мільйона гривень винагороди, повідомили в НАЗК. У Агентстві назвали це історичною подією, що "закріплює формування культури викривання" в Україні.

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В Україні вперше виплатять кошти викривачу корупції
В Україні вперше виплатять кошти викривачу корупціїФото: Mykhailo Polenok/PantherMedia

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вітає "перше позитивне рішення" Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо виплати винагороди викривачу корупції. Про це у понеділок, 2 жовтня, повідомляється на сайті НАЗК з посиланням на рішення суду, ухвалене раніше в цей день.

НАЗК повідомляє, що ідеться про затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором Спеціальної антикорупційної прокуратури та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби. Винагорода викривачу становить 13,3 мільйона гривень.

Водночас НАЗК наголошує, що це рішення ВАКС ухвалив як суд першої інстанції, тож вирок ще може бути оскаржений в Апеляційній палаті ВАКС.

"Це без перебільшення історична подія, яка фундаментально закріплює формування культури викривання в Україні й стимулює викривачів повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати", - наголосили в НАЗК. 

Викривачу за законодавством винагорода виплачуватиметься коштом Державного бюджету України органами державного казначейства за процедурою безспірного списання.

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Нагадаємо, 6 вересня 2023 року НАЗК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали. Портал забезпечує цілодобовий відкритий доступ для подання повідомлень, у тому числі й анонімних, через внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

"Викривати - означає виявляти свідомість, турботу та доброчесність стосовно співгромадян", - переконані у НАЗК. В агентстві наголосили, що викривання є одним із найдієвіших методів боротьби з корупцією.

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