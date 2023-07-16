Померла французька акторка і співачка Джейн Біркін

Французька актриса і співачка Джейн Біркін померла у віці 76 років у своєму будинку в Парижі.

Французька актриса і співачка Джейн Біркін померла у віці 76 років у Парижі, повідомило видання Le Parisien у неділю, 16 липня.

"Незабутня ікона, унікальний голос і чарівність... Своєю музикою і своїм талантом вона перевершила покоління. Дякую вам за емоції, яких ви торкнулися, і за цю спадщину, яка буде жити вічно", - написала прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн у Twitter.

Джейн Біркін народилася в Лондоні 1946 року, а наприкінці 60-х років переїхала до Франції. У 1966 році Біркін знялася у фільмах "Фотозбільшення" Мікеланджело Антоніоні та "Калейдоскоп" Джека Смайта. 1969 року вона зіграла головну жіночу роль у фільмі П'єра Грімбла "Слоган". Довгий час супутником життя Біркін був її партнер по цьому фільму Серж Генсбур.

Вони також прославилися як музичний дует, 1969 року випустивши пісню "Je tʼaime... moi non plus", а 1976 року вийшов однойменний фільм "Я тебе люблю... Я тебе теж ні" з Біркін у головній ролі. У 1980 році Біркін і Генсбур розлучилися. Їхня дочка Шарлотта Генсбур теж стала відомою акторкою і співачкою.

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Загалом за свою кар'єру Джейн Біркін знялася в десятках фільмів і записала двадцять альбомів. Вона продовжувала зніматися в кіно і займатися музикою до останніх років життя.