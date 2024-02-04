У віці 82-х років помер президент Намібії Хаге Гейнгоб. Раніше він повідомляв, що лікується від раку.

В ніч на неділю, 4 лютого, у віці 82-х років помер президент Намібії Хаге Гейнгоб, повідомив у Facebook віце-президент, виконувач обов'язків президента країни Нанголо Мбумба.

"Президент Республіки Намібія помер сьогодні, у неділю, 4 лютого 2024 року, близько 00:04 у лікарні Lady Pohamba, де він проходив лікування", - зазначив він. Як зауважує AFP, минулого місяця повідомив Гейнгоб, що лікувався від раку.

Хаге Гейнгоб народився півночі Намібії в 1941 році, був активним учасником Організації народів Південно-Західної Африки (South West Africa People's Organization, SWAPO), яка боролася за незалежність Намібії від Південно-Африканської Республіки (ПАР). Зокрема, він представляв SWAPO в Організації Об'єднаних Націй.

Після здобуття Намібією незалежності у 1990 році став першим прем'єр-міністром країни, обіймав цю посаду до серпня 2002 року. Згодом, у 2012 році, знову був призначений прем'єром.

У 2014 році Гейнгоб був обраний третім президентом Намібії і став першим очільником держави з-поза меж етнічної групи овамбо, яка становить більше половини населення країни. У 2019 році був переобраний на посаду президента країни.

Співчуття через смерть Гейнгоба вже висловили президенти ПАР Сиріл Рамафоса і Кенії Вільям Руто.

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