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Помер поранений після вибуху в сільраді на Закарпатті - ЗМІ

Степан Смишляєв
16 грудня 2023 р.

55-річний чоловік, поранений після вибуху гранат у Керецьківській сільраді, помер у лікарні, повідомляють ЗМІ. Тепер депутату-підривнику загрожує довічне ув'язнення.

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Граната
У лікарні помер чоловік, поранений після вибуху гранат у сільраді ЗакарпаттяФото: Rick Mave/SOPA Images via ZUMA Press Wire/picture alliance

Ввечері в суботу, 16 грудня, у лікарні помер чоловік, поранений після того як на сесії Керецьківської сільської ради Закарпатської області депутат підірвав гранати, повідомляє "Суспільне".

За даними джерел видання, чоловіку було 55 років. Він перебував у реанімаційному відділенні в критичному стані.

Раніше в суботу Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України повідомили, що загалом внаслідок вибуху поранення отримали 23 людини, а не 26, як ішлося раніше. Серед них 16 чоловіків і сім жінок віком від 28 до 68 років.

Підривнику загрожує довічне ув'язнення

Також правоохоронці зазначили, що підривник вижив і прийшов до тями. Йому повідомили про підозру в терористичному акті, що призвів до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 238 Кримінального кодексу).

Водночас "Українська правда" зауважує, що після смерті одного з поранених підозру перекваліфікують на ч. 3 тієї ж статті - теракт, що призвів до загибелі людини. Депутату загрожуватиме тюремне ув'язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

За даними видання, підривник - депутат сільради Закарпаття від партії "Слуга народу" Сергій Батрин. Він підірвав три гранати під час обговорення на сесії бюджету 2024 року. Вдома він залишив передсмертну записку, зміст якої вивчають правоохоронці.

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