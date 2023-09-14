Помер перший президент Молдови Мірча Снєгур

Колишній молдавський президент помер у віці 83 років після важкої хвороби. Снєгур обіймав посаду президента Молдови з 1990 по 1997 роки.

Перший президент Республіки Молдова Мірча Снєгур помер на 83-му році життя. Про це в четвер, 14 вересня, повідомив колишній віцепрем'єр країни Костянтин Тампіза на своїй сторінці у Facebook. "13 вересня о 23:30 від невиліковної хвороби помер президент Республіки Молдова Мірча Снєгур", - написав він.

Тампіза зазначив, що Снєгур заклав фундамент країни в "дуже важкий, турбулентний час". Він згадав, як працював із ним як віцепрем'єр і спостерігав, який "вантаж він ніс на своїх плечах".

Важлива роль у просуванні незалежності Молдови

Президентка Молдови Майя Санду висловила співчуття родині та близьким Снєгура. Вона додала, що день його похорону оголосять днем жалоби в країні.

"Снєгур жив в історичні часи і відіграв важливу роль у просуванні незалежності, свободи і суверенітету Молдови. Мірча Снєгур залишиться в нашій пам'яті як людина, яка стояла біля витоків незалежності республіки", - підкреслила вона.

Мірча Снєгур обіймав посаду президента Молдови в період із 1990 до 1997 року. Він виступав за проголошення суверенітету і незалежності республіки. Він також підтримав проголошення румунської мови державною.

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Проблема Придністров'я

В інтерв'ю "Комсомольской правде" в січні, відповідаючи на запитання про те, що йому не вдалося зробити на посаді президента, Мірча Снєгур відповів: "Найглибша рана, як і раніше, - не вдалося вирішити придністровську проблему".

Влада Молдови не контролює територію невизнаної Придністровської молдавської республіки вже понад 30 років. Тут на постійній основі базується російський військовий контингент. Понад 200 тисяч придністровців мають російське громадянство.