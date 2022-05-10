Помер перший президент України Леонід Кравчук

На 89-му році життя у вівторок, 10 травня, помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Про це повідомила низка українських видань та інформагенцій, після чого підтвердив народний депутат Дмитро Разумков.

"Велика втрата для всієї України. Сьогодні пішов із життя Леонід Кравчук - перший президент України, перший голова Верховної Ради та діяч, який стояв біля витоків сучасної української державності", - написав він у Facebook.

Як повідомило джерело у родинному колі агентству "Українські новини", Кравчук помер о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби.

Кравчук мав проблеми з серцем, зокрема, у 2017 році йому встановили стент. У 2021 році Кравчука було госпіталізовано з коронавірусною інфекцією COVID-19 до однієї із закордонних клінік, де тривалий час він перебував у комі, зазначає агентство "Інтерфакс-Україна". Потім він проходив реабілітацію за межами України.

Леонід Кравчук. Грудень 1992 року

Кравчук з 1970 до 1991 року обіймав різні посади у структурі Комуністичної партії, але залишив її лави після Серпневого путчу. У липні 1990 року став головою Верховної Ради УРСР, під керівництвом якої було ухвалено постанову та Акт проголошення незалежності України.

З 24 серпня до 5 грудня 1991 року очолював Верховну Раду України. 1 грудня 1991 року був обраний президентом України на перших прямих президентських виборах, набравши 61,6 відсотка голосів. А вже 8 грудня 1991 року він із української сторони підписав у Біловезькій пущі угоду про ліквідацію СРСР та створення СНД.

На дострокових президентських виборах 1994 року у другому турі програв Леоніду Кучмі, набравши 45,1 відсотка голосів. З 1994 року до 2006 року обирався народним депутатом України. З 28 липня 2020 року до 21 лютого 2022 року був головою української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.