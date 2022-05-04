 Помер перший лідер незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2022

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Новини

Помер перший лідер незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич

Перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич помер на 88-му році життя. Раніше він перебував у реанімації після перенесеної коронавірусної інфекції.

Станіслав Шушкевич

Станіслав Шушкевич

У Мінську в ніч на середу, 4 травня, на 88-му році життя помер перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич, повідомляє "Єврорадіо" з посиланням на дружину політика Ірину.

У квітні Шушкевич потрапив у реанімацію Республіканського клінічного медичного центру в Мінську через погіршення стану здоров'я після перенесеної коронавірусної інфекції. Потім його виписали. За словами дружини, останні місяці він нікуди не виходив із квартири, його контакти були зведені до мінімуму.

Шушкевич у 1991-1994 роках очолював Верховну раду (парламент) Білорусі 12-го скликання. 8 грудня 1991 року він із білоруської сторони підписав у Біловезькій пущі угоду про ліквідацію СРСР та створення СНД.

Влітку 1994 року Шушкевич узяв участь у перших президентських виборах, де посів четверте місце після нинішнього правителя Білорусі Олександра Лукашенка, тодішнього прем'єр-міністра В'ячеслава Кебича та лідера БНФ Зенона Позняка, набравши близько 10 відсотків голосів.

Шушкевич довгий час очолював "Білоруську соціал-демократичну Грамаду" та був рішучим критиком Лукашенка.

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