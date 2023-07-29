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Помер німецький письменник Мартін Вальзер

Даниїл Сотников
60 хв. тому

Вальзер, якого називають найсуперечливішим сучасним класиком німецької літератури, помер у 96 років. Його звинувачували в антисемітизмі, а сам він закликав перестати давати зброю Україні та почати мирні переговори з РФ.

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Мартін Вальзер
Мартін ВальзерФото: Felix Kästle/dpa/picture alliance

Один із найвагоміших німецьких письменників повоєнної епохи Мартін Вальзер (Martin Walser) помер у віці 96 років, повідомило в п'ятницю, 28 липня, агентство dpa.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) назвав Вальзера "великою людиною і письменником світового рівня", якого втратила країна. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) зазначив, що "Вальзер десятиліттями формував літературу Німеччини, його книжки читали поколіннями, а його любов до суперечок викликала безліч жвавих дискусій".

Вальзер вважається в Німеччині "сучасним класиком". Серед його найзнаменитіших творів - новела "Кінь, що біжить", романи "Шлюби у Філіппсбурзі", "Половина гри", "Єдиноріг", "Крах". Романи автора, як і його політична позиція, неодноразово викликали гостру полеміку в німецькому суспільстві, а самого письменника часто називали "найсуперечливішим класиком".

Звинувачення Вальзера в антисемітизмі

У 1998 році Вальзер заявив, що після злочинів націонал-соціалізму минуло достатньо часу для того, щоб з людей, які не мають до них прямого відношення, зняли тягар історичної відповідальності. Він ввів у політичний вжиток Німеччини вираз "моральна дубина Голокосту". На той час голова Центральної ради євреїв Німеччини Іґнац Бубіс (Ignatz Bubis) звинуватив Вальзера в тому, що той розпалює в країні новий антисемітизм.

У 2002 році видавець газети Frankfurter Allgemeine Zeitung Франк Ширрмахер (Frank Schirrmacher) опублікував відкритого листа на адресу Вальзера, в якому пояснив відмову публікувати новий роман письменника "Смерть критика" на сторінках газети, вказавши на антисемітизм. Ширмахер звинуватив письменника у використанні антисемітських кліше та затаврував роман як "документ ненависті". Лист спричинив дискусію, в якій не всі критики погодилися зі звинуваченнями на адресу Вальзера. "Я ніколи навіть уявити собі не міг, що мій роман буде відкинутий під приводом антисемітизму", - заявив письменник.

Вальзер закликав припинити допомагати Україні

У 2022 році Вальзер разом із деякими іншими представниками німецької політичної та творчої еліти підписав петицію, запропоновану депутаткою Бундестагу від Лівої партії Сарою Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) і  активісткою Алісою Шварцер (Alice Schwarzer). Підписанти звернення закликали припинити постачання зброї Україні та почати мирні переговори з Росією.

Тоді ініціатива зібрала понад 200 тисяч підписів, але зустріла запеклу критику як з боку політиків, так і з боку ЗМІ. У квітні 2022 року Вальзер підписав лист на адресу Шольца з закликом не постачати Україні зброї, щоб не допустити ескалації війни.

Читайте також: Новий лист до канцлера ФРН: інтелектуали - за постачання зброї Україні

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