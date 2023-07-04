Помер нападник, який влаштував стрілянину в Кишиневі

Член ОЗУ Рустам Ашуров помер від отриманих ран, так і не прийшовши до тями. Він убив двох офіцерів прикордонної служби, намагаючись проникнути в Молдову.

Громадянин Таджикистану Рустам Ашуров, який застрелив 30 червня двох офіцерів прикордонної служби в аеропорту Кишинева, помер від отриманих під час затримання поранень. Про це в понеділок, 3 липня, повідомили в Генеральному інспектораті поліції МВС Молдови. Ашуров під час затримання дістав десять кульових поранень, у лікарні в нього видалили частину легені, він так і не прийшов до тями.

Ашуров прилетів до Кишинева з Туреччини, намагаючись знайти притулок в одній з європейських країн після того, як у Душанбе він, за даними місцевої поліції, у складі організованого злочинного угруповання (ОЗУ) взяв участь у викраденні першого заступника голови АТОВ "Ориенбанк" Шухрата Ісматуллоєва. Викрадення сталося 23 червня. МВС Таджикистану оголосило винагороду в 30 тисяч доларів за інформацію, що допоможе знайти викраденого, однак поки що це не принесло результатів.

У злочинця виникли проблеми на кордоні

Стрілянина в аеропорту почалася після того, як працівники паспортного контролю відмовили чоловікові у в'їзді в Молдову. Іноземця вирішили супроводити в стерильну зону для оформлення повернення в країну відправлення, але він вихопив пістолет у поліцейського і почав стрілянину.

Унаслідок цього смертельні поранення дістали двоє людей - співробітники прикордонної поліції та служби безпеки аеропорту, а також було поранено одного пасажира. Чоловік спробував забарикадуватися в одному з приміщень транспортного вузла із заручниками, але його поранили і затримали.

У зв'язку з подією в міжнародному аеропорту Кишинева було запроваджено особливий режим роботи і посилено заходи безпеки. Повітряна гавань повернулася до звичайного режиму роботи лише вдень 1 липня.

У Молдову не впустили ще 10 пасажирів рейсу

Раніше низка місцевих ЗМІ повідомляла, що чоловік міг втекти з РФ у спробі ухилитися від призову в армію, але ця інформація не підтвердилася. Водночас керівник поліції Молдови Віорел Чернеуцяну на пресконференції не підтвердив і не спростував наявність інших громадянств у нападника. За його словами, немає і підтверджень того, що нападник мав зв'язки з військовими або воєнізованими структурами. За первинною інформацією, затриманий також не перебував у міжнародному розшуку.

У розмові з DW Чернеуцяну заявив, що прикордонникам здався підозрілим бекграунд іноземця, це і стало причиною для більш пильної перевірки. Крім нього, ще 10 пасажирам рейсу не дозволили в'їзд на територію країни з різних причин. Влада встановлює, чи були вони пов'язані зі стрільцем.