Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко

Колишній мер Києва і чинний депутат Київської міської ради Олександр Омельченко помер на 84-му році життя. Про це повідомив президент будівельної компанії "Ліко-Холдінг" екснардеп Ігор Лисов у четвер, 25 листопада. За тиждень до цього Омельченко потрапив до лікарні з ураженням легень унаслідок COVID-19.

"Сьогодні не стало людини-легенди Олександра Омельченка. Висловлюю глибокі співчуття сім'ї та рідним з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять", - написав Лисов на своїй сторінці у Facebook.

Згодом цю інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко. "Сьогодні не стало Олександра Омельченка, - написав він у Facebook. - Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним із тих, хто творив його сучасну історію. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Олександра Олександровича".

Причини смерті Омельченка поки не відомі. Проте 18 листопада, відкриваючи засідання Київради, Кличко повідомив, що колишнього очільника столиці госпіталізували зі значним ураженням легень унаслідок захворювання на COVID-19.

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Омельченко керував Києвом сім років

Олександру Омельченку було 83 роки. Останні роки він був депутатом Київської міської ради від партії "Єдність". До цього він був народним депутатом України.

Мером Києва Омельченко був із травня 1999-го по квітень 2006 року. До цього ще майже десять років - з 1996-го по 2006-й - він очолював Київську міську державну адміністрацію.