Помер колишній прем'єр Китаю Лі Кецян

Колишній китайський прем'єр, який був наближений до Сі Цзіньпіна, але втратив свій вплив в останні роки, помер від раптового серцевого нападу.

Колишній прем'єр державної ради КНР Лі Кецян переніс раптовий серцевий напад і, попри спроби медиків реанімувати його, помер у ніч на п'ятницю, 27 жовтня, в Шанхаї у віці 68 років. Про це повідомила китайська державна телекомпанія CCTV. Останні кілька днів перед смертю політик перебував на відновленні в Шанхаї, вказує канал, не наводячи деталей.

На посаді прем'єра держради - вищого виконавчого органу в Китаї - Лі Кецян перебував з березня 2013-го до березня 2023 року.

В останні роки Лі втрачав свій вплив

Економіст Лі колись вважався одним із провідних кандидатів на посаду керівника Комуністичної партії Китаю, але останніми роками голова КНР Сі Цзіньпін "дедалі частіше відсував його на другий план", зауважує агентство dpa.

Так, посаду прем'єра в 2023 році обійняв Лі Цян, якого нерідко називають правою рукою Сі Цзіньпіна. Сам Лі Кецян залишив цю посаду, оскільки переобиратися на неї третій термін не дозволяє китайське законодавство, а до цього він не увійшов до чинного складу центрального комітету Компартії, хоча генсеком всупереч обмеженням був вкотре обраний Сі Цзіньпін.

Лі Кецян як обличчя Китаю

На посаді прем'єр-міністра Китаю Лі Кецян неодноразово представляв країну на переговорах з Європейським Союзом, а також зустрічав колишню канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel) під час її візиту до Пекіна в 2019 році.

Хоча Лі у своїх інтерв'ю висловлювався за "процвітання Європи", це не переконувало Брюссель у щирості китайської партії. Наприклад, Лі традиційно представляв Китай на зустрічах у форматі "16+1", під час яких обговорюється співпраця Пекіна з 16 державами Центральної та Східної Європи. Формат цих зустрічей неодноразово спричиняв занепокоєння Брюсселя - критики вказували, що в зовнішній політиці Китаю нерідко дотримується принципу "розділяй і володарюй", що може нашкодити єдності ЄС.