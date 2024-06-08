Помер генеральний секретар "Репортерів без кордонів"

Крістофу Делуару було 53 роки. Міжнародну організацію "Репортери без кордонів" він очолював з 2012 року.

Генеральний секретар міжнародної організації "Репортери без кордонів" (RSF) Крістоф Делуар (Christophe Deloire) помер у суботу, 8 червня, у віці 53 років внаслідок нетривалої тяжкої хвороби.

"Ми шоковані, приголомшені та сповнені болем від надто ранньої смерті", - заявила Аня Остергаус (Anja Osterhaus), директорка німецької секції "Репортерів без кордонів", ідеться на сайті RSF.

Делуар зробив організацію "придатною для майбутнього" тоді, коли дезінформація та напади на журналістів дедалі більше загрожують свободі преси, а автократії намагаються придушити вільні засоби масової інформації, наголосила Остергаус.

Крістоф Делуар очолив "Репортери без кордону" у 2012 році. У 2018-му він заснував Форум інформації та демократії - ініціативу, яка виступає за верховенство права та вільну пресу як основу кожної демократії.