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СпортНімеччина

Помер Франц Бекенбауер

Дмитро Шварц
8 січня 2024 р.

Легенда німецького футболу помер у віці 78 років.

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Франц Бекенбауер
Франц БекенбауерФото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Легенда німецького футболу Франц Бекенбауер помер на 79 році життя.  Його смерть настала 7 січня, повідомила його родина і підтвердив Німецький футбольний союз у понеділок, 8 січня. 

Бекенбауер народився 11 вересня 1945 року у Мюнхені. З 1965 до 1983 року він встиг досягти найбільших вершин своєї кар'єри гравця: чотири рази у складі мюнхенського клубу "Баварія" та один - у складі гамбурзького HSV він виборював титул чемпіона Німеччини. Тричі ставав чемпіоном США у складі нью-йоркського Cosmo. Чотири рази був чемпіоном Європи. У 1974 році як капітан збірної Німеччини став чемпіоном світу. У 1972 і 1976 роках отримував "Золотий м'яч".

Як тренер у 1990 році привів німецьку збірну до світового футбольного лідерства. 

Фанати та журналісти називали його прізвиськом "Імператор" - через його футбольний талант, непересічну особистість та успіхи. 

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