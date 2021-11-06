 Помер багаторічний депутат Верховної Ради Юхим Звягільський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2021

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Новини

Помер багаторічний депутат Верховної Ради Юхим Звягільський

Колишній багаторічний народний депутат і співзасновник Партії регіонів Юхим Звягільський помер на 88 році життя. ЗМІ повідомляють, що він хворів на COVID-19.

Юхим Звягільський був депутатом Верховної Ради восьми скликань

Юхим Звягільський був депутатом Верховної Ради восьми скликань

Колишній народний депутат та виконувач обов'язків прем'єр-міністра України Юхим Звягільський помер у суботу, 6 листопада. Йому було 88 років. Цю інформацію DW підтвердили у партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). У 2014-2019 роках Звягільський належав до фракції партії "Опозиційний блок" у Верховній Раді. Частина депутатів партії пізніше приєдналася до ОПЗЖ.

За інформацією адвокатки Тетяни Зелькіної, Звягільський п'ять днів тому потрапив до реанімації. "Ситуація була критична. Але він боровся. І вже здавалося, що у нього все вийде. Але ні", - повідомила Зелькіна на своїй сторінці у Facebook.

За даними ексдепутата Ігоря Мосійчука, Звягільський помер в "Інституті серця від ускладнень, спричинених COVID-19". Цю інформацію українським ЗМІ також підтвердили в пресслужбі ОПЗЖ.

Юхим Звягільський був єдиним в історії сучасної України народним депутатом восьми скликань Верховної Ради (1990-2019 роки), виконував обов'язки прем'єр-міністра у 1993-1994 роках, багато років керував шахтою імені Засядька у Донецьку. Він був одним із співзасновників та колишнім членом Партії регіонів, яка відігравала ключову роль у політичному житті країни за часів президентства Віктора Януковича. У Донецьку іменем Звягільського 2003 року назвали одну з вулиць у Київському районі.

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