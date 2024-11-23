Поляки заблокували пункт пропуску "Медика - Шегині"

Блокування розпочалося вранці 23 листопада і триватиме 48 годин з можливим продовженням, повідомили в Державній прикордонній службі України.

Польські мітингувальники почали блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, блокування розпочалося в суботу, 23 листопада, близько 10:00 ранку.

"За попередньою інформацією, акція триватиме 48 годин з можливим продовженням", - зауважили в ДПСУ.

Наразі накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається, а на в'їзд в Україну в черзі перебуває близько 150 вантажівок.

За інформацією ДПСУ, на в’їзд в Польщу не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонн. На виїзд з Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на годину. Обмеження не стосуватимуться легкових автомобілів та автобусів.

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