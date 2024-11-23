  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
СуспільствоУкраїна

Поляки заблокували пункт пропуску "Медика - Шегині"

Максим Сидоржевський
23 листопада 2024 р.

Блокування розпочалося вранці 23 листопада і триватиме 48 годин з можливим продовженням, повідомили в Державній прикордонній службі України.

https://p.dw.com/p/4nLXy
Черги на вантажівок кордоні між Польщею та Україною, лютий 2024
Черги на кордоні з Польщею (архівне фото)Фото: Dmytro Katkov/DW

Польські мітингувальники почали блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, блокування розпочалося в суботу, 23 листопада, близько 10:00 ранку.

"За попередньою інформацією, акція триватиме 48 годин з можливим продовженням", - зауважили в ДПСУ.

Наразі накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається, а на в'їзд в Україну в черзі перебуває близько 150 вантажівок.

За інформацією ДПСУ, на в’їзд в Польщу не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонн. На виїзд з Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на годину. Обмеження не стосуватимуться легкових автомобілів та автобусів.

Читайте також: Польські фермери планують блокувати кордон з Україною до кінця року

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Чому польські фермери блокують кордон з Україною - "Європа у фокусі" (11.03.2024)

Чому польські фермери блокують кордон з Україною - "Європа у фокусі" (11.03.2024)

Росія: за тиждень до "виборів" Путіна. Польща: блокада кордону з Україною. Німеччина: як волонтери возять допомогу в Україну. Франція: байкери проти мобінгу. Фінляндія: весілля під північним сяйвом.
Політика11 березня 2024 р.25:50 хв.