Поляки заблокували пункт пропуску "Медика - Шегині"23 листопада 2024 р.
Польські мітингувальники почали блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, блокування розпочалося в суботу, 23 листопада, близько 10:00 ранку.
"За попередньою інформацією, акція триватиме 48 годин з можливим продовженням", - зауважили в ДПСУ.
Наразі накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається, а на в'їзд в Україну в черзі перебуває близько 150 вантажівок.
За інформацією ДПСУ, на в’їзд в Польщу не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонн. На виїзд з Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на годину. Обмеження не стосуватимуться легкових автомобілів та автобусів.
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