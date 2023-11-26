Польські перевізники блокуватимуть КПП “Шегині” цілодобово

З 23 листопада польські перевізники блокують рух через КПП "Шегині - Медика" з 9-ї до 20-ї години. Втім, від понеділка вони блокуватимуть його цілодобово, повідомили у ДПСУ.

Польські перевізники з понеділка, 27 листопада, почнуть в цілодобовому режимі блокувати рух вантажівок через контрольний пункт пропуску (КПП) "Шегині-Медика”. Про це у неділю, 26 листопада, в ефірі національного телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

“Навпроти пункту пропуску "Шегині" учасники цієї акції блокують рух з 23 листопада і до сьогодні в денний час, тобто, з 9-ї години ранку і до 20-ї години за польським часом. Із завтрашнього дня такі дії мають розпочатися вже цілодобово”, - сказав він.

Демченко: В чергах в бік України - близько 3,5 тисячі вантажівок

Польські перевізники досі блокують рух вантажівок на чотирьох пунктах пропуску: “Ягодин-Дорогуськ”, “Краківець-Корчова”, “Рава-Руська-Гребенне” та “Шегині-Медика”.

“Треба розуміти, що це ті чотири напрямки, де кордон могли перетинати вантажівки вагою понад 7,5 тонни, бо інші пункти пропуску на кордоні з Польщею можуть приймати вантажівки на кордоні вагою до 7,5 тонни. Тобто та частина польських перевізників, яка блокує рух для вантажівок, чітко розуміла, що якщо вони вчинять такі дії на цих напрямках, то фактично рух для вантажів буде максимально заблокований”, - сказав він.

Демченко додав, що станом на ранок неділі, 26 листопада, за даними польських прикордонників на цих чотирьох напрямках в чергах на території Польщі в бік України перебувало десь 3,5 тисячі вантажівок, найбільше - навпроти пунктів пропуску “Шегині” та “Рава-Руська”.

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Вожночас на українсько-словацькому пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецке", який раніше теж був короткочасно заблокований, рух вантажівок досить інтенсивний як на в’їзд, так і на виїзд з України, повідомив речник ДПСУ. “За минулу добу близько 350 вантажних транспортних засобів перетнуло кордон на тому напрямку. Звісно, що через дії, які відбуваються на кордоні з Польщею, рух тут додався, і станом на ранок сьогодні 450 вантажівок на території Словаччини в бік України перебувало в очікуванні можливості перетину кордону”, - зазначив він.

За його словами, затори вантажівок є і на кордоні з Угорщиною навпроти пункту пропуску “Тиса - Захонь”. Станом на ранок 26 листопада там знаходилось близько 600 вантажних транспортних засобів, які очікували на можливість перетину кордону, зазначив Демченко.

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Нагадаємо, метою польських страйкарів, які від 6 листопада блокують рух на пунктах пропуску на кордоні з Україною, є протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських перевізників. Вони вимагають, зокрема, скасування так званого "транспортного безвізу", тобто хочуть повернення системи видачі дозволів для роботи в Європейському Союзі для українських перевізників.