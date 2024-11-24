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Польські фермери розблокували КПП на кордоні з Україною

Дмитро Шварц | Олена Перепадя
24 листопада 2024 р.

Польські протестувальники ввечері 24 листопада завершили блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" на ділянці кордону з Україною.

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Черги на кордоні з Польщею (архівне фото)
Фото: Dmytro Katkov/DW

Польські протестувальники ввечері у неділю, 24 листопада, завершили блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" на польсько-українській ділянці кордону, повідомила Державна митна служба України у дописі у Facebook.

"Пропуск вантажівок через п/п "Шегині-Медика" відновлено", - зазначили у відомстві.

Раніше у цей день з протестувальниками, які блокували рух вантажівок на цьому пункті пропуску від ранку 23 листопада, зустрівся міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський. "Рішення ухвалюються в діалозі, тому я знову в Медиці. Аграрії знають, що рішення я не привез у валізі, тому що в коаліційному уряді ми не так ведемо відповідальну політику",- написав Секерський у соцмережі Х.

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Він нагадав, що рік тому також був на польсько-українському кордоні, спілкувався з фермерами-протестувальниками, і в результаті досягнутої згоди вони перед новорічними святами припинили свій протест. За словами Секерського, зараз він прибув на кордон, щоб задекларувати, що уряд й надалі захищатиме безпеку польської агропродукції.

Міністр поінформував, що уряд Польщі, як і протестувальники, також виступає проти торговельної угоди ЄС з країнами Південної Америки. Він додав, що це питання обговорюватиметься на наступному засіданні польського уряду.

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