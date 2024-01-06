Польські фермери розблокували КПП "Медика-Шегині" - ДПСУ

Польські фермери увечері 6 січня розблокували пункт пропуску "Медика-Шегині", після чого рух вантажівок цією ділянкою було відновлено, повідомили у Держприкордонслужбі України.

Польські фермери увечері у суботу, 6 січня, завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика-Шегині". Рух вантажівок цією ділянкою польсько-українського кордону відновлено, йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку в'їзду в Україну здійснюється у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні ДПСУ в Telegram.

За даними прикордонників, наразі на в'їзд в Україну перед КПП "Медика-Шегині" очікують 650 вантажівок.

Нагадаємо, що сьогодні польські фермери підписали угоду з урядом країни щодо виконання їхнії вимог, після чого повідомили, що призупинять акцію протесту на кордоні з Україною на контрольно-пропускному пункті "Медика-Шегині".

Згідно з угодою, польський уряд зобов'язується виділити аграріям субсидії на кукурудзу обсягом один мільярд злотих, збільшити кредитування для ліквідних позик (мінімальна сума 2,5 мільярда злотих), а також зберегти розмір сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

Акція польських фермерів

Нагадаємо, фермери з організації "Ошукане село" 4 січня відновили акцію протесту та блокаду прикордонного переходу "Медика-Шегині", яка була призупинена 24 грудня 2023 року. За словами лідера організації Романа Кондрува, організація не отримала письмового підтвердження, що її вимоги буде виконано, тому акцію протесту вирішили продовжити.

Фермери розпочали свою акцію 23 листопада минулого року, вимагаючи, серед іншого дотації, на кукурудзу, додаткові гроші на позики ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні у 2024 році.

Окрім фермерів КПП "Медика-Шегині" і ще три пункти пропуску на кордоні Польщі і України блокують й польські перевізники. Вони протестують проти нібито недобросовісної конкуренції з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").