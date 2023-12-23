Польські фермери призупиняють блокаду руху фур через два КПП

Польські фермери після запевнень з боку уряду виконати їхні вимоги призупиняють блокаду руху фур через КПП у Медиці та Дорогуську. З-поміж іншого, вони вимагають заборонити іморт цукру, виплату дотацій та позик.

Польські фермери з організації “Ошукане село” з неділі, 24 грудня, призупинять свій протест з блокування руху вантажівок перед прикордонним переходом "Медика - Шегині". Про це на пресконференції повідомив лідер організації Роман Кондрув, передає RMF24.

За словами Кондрува, протест буде призупинено до 2 або 3 січня 2024 року. Він також повідомив, що за умови отримання письмової заяви від прем'єр-міністра Дональда Туска про виконання вимог фермерів акцію протесту, ймовірно, не відновлять.

Своєю чергою, міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Сєкерський запевнив, що вимоги фермерів будуть виконані, але для цього потрібен час. Він також додав, що на виконання деяких вимог, зокрема, передбачені кошти в державному бюджеті, що зараз опрацьовується.

На прес-конференції також повідомили, що в Медиці підписано угоду з фермерами з “Єдиного села”, які мітингують на переході в "Дорогуськ - Ягодин". Документ містить такі вимоги, як призупинення імпорту цукру з України та негайна виплата прямих субсидій.

Фермери з “Ошуканого села” почали блокувати перехід у Медиці 23 листопада цього року. Вони вимагають, серед іншого дотації на кукурудзу, додаткові гроші на позики ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні наступного року.

Як додав додав державний секретар міністерства сільського господарства та розвитку села Міхал Колодзейчак, найближчим часом три основних вимоги фермерів "увійдуть у стадію реалізації".

"Після нового року ми сідаємо за стіл перемовин, щоб разом опрацювати очікувані рішення", - написав він у соцмережі X.

Блокування руху вантажівок через українсько-польський кордон

З 6 листопада польські перевізники блокують українські вантажівки на трьох КПП: "Корчова-Краківець", "Дорогуськ-Ягодин" і "Гребенне-Рава-Руська". З 23 листопада страйк поширили на КПП "Медика-Шегині". 11 грудня польські автоперевізники завершили блокаду пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ", адже глава гміни Дорогуськ розпустив акцію протесту, а пізніше відмовився задовольнити нову заяву про протест. Однак місцевий польський суд скасував це рішення і дозволив протестувальникам відновити блокаду. Згодом до блокади долучилися й польські фермери.

Цією акцією поляки демонструють протест проти нібито недобросовісної конкуренції з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

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"Транспортний безвіз" запровадили в липні 2022 року для допомоги Україні з альтернативними маршрутами експорту після повномасштабного вторгнення Росії. Дію угоди нещодавно продовжили до червня 2024 року.

Україна неодноразово наголошувала, що вимога скасування "транспортного безвізу" не може бути предметом обговорень. В Європейській Комісії також зауважували, що відповідно до законодавства ЄС польська влада зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок так званими "коридорами солідарності" та погрожували покаранням за його порушення.