Уряд Польщі виконає вимоги аграріїв, а ті розблокують кордон

Польський уряд погодився виконати вимоги фермерів, які блокували кордон з Україною. Після підписання відповідної угоди аграрїї повідомили, що згортають свою акцію протесту.

Польські фермери повідомили, що призупиняють акцію протесту на кордоні з Україною на контрольно-пропускному пункті "Медика-Шегині" після того, як уряд погодився з їхніми вимогами. Про це у суботу, 6 січня, повідомило управління Підкарпатського воєводства в Жешуві.

Як йдеться у повідомленні, міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський, Підкарпатська воєвода Тереза ​​Кубас-Гул та лідер організації "Ошукане село" Роман Кондрув перед цим підписали відповідну угоду, якою уряд зобов'язується виконати всі три вимоги аграріїв.

Йдеться про субсидії на кукурудзу обсягом один мільярд злотих, збільшення кредитування для ліквідних позик (мінімальна сума 2,5 мільярда злотих), збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

Міністр Секерський під час брифінгу після підписання угоди зазначив, що документ - це "не початок і не кінець діалогу, який ми розпочали і продовжуватимемо з аграріями", передає польське видання Polsat News.

"Ми хочемо вирішувати проблеми в діалозі з фермерами, з повноцінним партнерським обговоренням. Ми усвідомлюємо складність ситуації в сільському господарстві", - сказав міністр.

Щодо вимог аграріїв Секерський зазначив, що уряд приймає їх до реалізації - субсидії на кукурудзу та кредитування позик закладені в бюджетних пропозиціях на 2024 рік.

"Звісно, ​​бюджет у процесі ухвалення. Я переконаний, що все це буде ухвалене Сеймом, тому я можу бути оптимістичним щодо виконання цих двох пунктів", - сказав він.

У питанні збереження сільськогосподарського податку на рівні 2023 року, за словами Секерського, вже розпочато процес підготовки нормативного рішення, щоб місцеві органи влади могли звільнити фермерів від цього підвищення, пише польське видання.

Акція польських фермерів

Нагадаємо, фермери з організації "Ошукане село" 4 січня відновили акцію протесту та блокаду прикордонного переходу "Медика-Шегині", яка була призупинена 24 грудня 2023 року. За словами лідера організації Романа Кондрува, організація не отримала письмового підтвердження, що її вимоги буде виконано, тому акцію протесту вирішили продовжити.

Фермери розпочали свою акцію 23 листопада минулого року, вимагаючи, серед іншого дотації, на кукурудзу, додаткові гроші на позики ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні у 2024 році.

Окрім фермерів КПП "Медика-Шегині" і ще три пункти пропуску на кордоні Польщі і України блокують й польські перевізники. Вони протестують проти нібито недобросовісної конкуренції з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").