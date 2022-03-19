Польща закликає ЄС до повної торговельної блокади Росії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у суботу, 19 березня, закликав до посилення санкцій Європейського Союзу проти Росії через війну в Україні. Він пропонує повну торговельну блокаду, яка має набути чинності якомога швидше.

"Такий крок може змусити Росію подумати, чи не краще було б припинити цю жорстоку війну", - цитує Моравецького агенція dpa.

За його словами, блокада має включати як заборону російським кораблям, які перевозять російські товари, заходити в європейські морські порти, так і заборону на торгівлю на суші.

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Санкції проти Росії

Через російське вторгнення в Україну Євросоюз запровадив низку санкцій, які б'ють по російській економіці та фінансовому сектору. Перш за все це відключення від системи SWIFT семи російських банків. Також до Росії заборонили постачати, продавати чи передавати банкноти євро. Також тепер не можна інвестувати, брати участь та сприяти проєктам, до яких причетний Російський фонд прямих інвестицій - суверенний інвестфонд РФ.

15 березня ЄС затвердив четвертий пакет санкцій за війну РФ проти України. Так, було заборонено ввозити з ЄС до Росії товари розкоші до РФ. Зокрема, ікру, трюфелі, вина та інший алкоголь; сигари, парфуми та декоративну косметику. Також передбачено припинення імпорту до Євросоюзу російських сталі та заліза.

Санкції забороняють і надання будь-яким російським особам або компаніям послуг, які стосуються кредитних рейтингів. Крім того, ЄС знову розширив список персональних санкцій проти олігархів, лобістів і пропагандистів Кремля.