Польща закликає до "справжніх" санкцій ЄС проти Росії

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями суботи, 2 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 2 квітня з 00.00 до 15.00, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Посли країн Великої сімки (G7) обіцяють допомогу Україні в отриманні гуманітарної та економічної підтримки. Про це йдеться у заяві групи послів, поширеній у суботу у Twitter. "Група координуватиме свої зусилля з іншими міжнародними партнерами України з метою підтримки економічного відновлення і заохочення повернення України на її амбітний шлях економічних і судових реформ після війни", - зазначається у заяві.

Посли G7 також висловили намір стежити за повідомленнями про потенційні воєнні злочини та інші порушення гуманітарного права в Україні, щоб "захистити наше спільне розуміння свободи, демократії, верховенства права і прав людини". "Група послів G7 залишається твердо прихильною незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосили вони.

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Міжнародний комітет Червоного Хреста у суботу знову робить спробу спрямувати своїх представників у Маріуполь. До міста, що понад місяць перебуває в облозі російських військ, із Запоріжжя виїхало 9 представників МКЧХ. Мета місії - організація безпечних гуманітарних коридорів для евакуації цивільних з міста. Аналогічна спроба спрямувати представників МКЧХ до Маріуполя напередодні, 1 квітня, була невдалою.

Польща вимагає "справжніх" санкцій проти РФ

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наполягає на посиленні санкцій ЄС проти Росії. Тих обмежувальних заходів, які було запроваджено до цього моменту, на його думку, не достатньо, натомість має бути запроваджено "справжні санкції". Таку думку він висловив у суботу під час зустрічі з главою Європарламенту Робертою Мецолою, повідомляє dpa.

Зокрема, Моравецький звернув увагу на те, що курс російського рубля повернувся до рівня, який був до моменту нападу на Україну. "Це говорить про те, що всі економічні заходи - мікро- та макроекономічні, фінансові, бюджетні та монетарні - не спрацювали так, як хотілося б деяким політикам", - сказав він. Доки не зникне загроза суверенітету України, повертатися до звичного стану речей у відносинах з Росією не можна, наголосив польський прем'єр та закликав до нових санкцій.

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Гендиректорка російської інтернет-компанії "Яндекс" Олена Буніна залишає свою посаду, повідомила пресслужба компанії, не уточнивши, із чим це пов'язано. Водночас, видання The Bell опублікувало повідомлення Буніної з внутрішнього форуму "Яндексу", в якому вона розповіла, що не має наміру повертатися на батьківщину з відпустки через війну в Україні. "Я не повертатимуся: не можу жити в країні, яка воює зі своїми сусідами", - зазначила вона.

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За підрахунками міністерства фінансів України, за місяць війни Київ витрачає приблизно 10 мільярдів доларів. Цю цифру було озвучено під час наради, яку президент країни Володимир Зеленський провів з економічними блоками Офісу президента та кабінету міністрів, повідомила пресслужба глави держави у суботу.

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Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з президентом Латвії Егілсом Левітсом та поінформував його про перебіг протидії російській агресії. Український лідер також подякував за підтримку з боку латвійського народу. "Провів переговори з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Повідомив про перебіг протидії агресії РФ, про її воєнні злочини. Погодилися: всі повинні бути покарані! ", - написав Зеленський у Twitter. Цінуємо кожного надійного друга і союзника в боротьбі з агресією РФ, додав він.

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Збройні сили України готуються до великих боїв за Маріуполь, за схід та південь України. Про це на брифінгу у суботу повідомив радник керівника офісу президента Олексій Арестович. Втім, за його прогнозами, після цих боїв Росія втратить резерви для ведення наступальних дій. "Ми маємо позбутися ілюзій. Нас ще чекають великі бої за південь, за Маріуполь, за схід України, але після цих боїв я не думаю, що в РФ залишаться хоч якісь резерви для активних наступальних дій. Ми відіб'ємо і Маріуполь, і схід, і південь, але легко там не буде", - наголосив Арестович.

Він додав, що Росія намагається ввести в Україну війська з Курської області. За його словами, це "спроба утримати свої війська від поразки від Збройних сил України хоч якось", і північному регіону України вони не загрожують. Арестович також повідомив, що наразі російські сили намагаються оточити українські війська на Донбасі, проте ЗСУ відражають загрозу. У Херсонській області українські сили продовжують контрнаступ.

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На суботу погоджено сім гуманітарних коридорів для евакуації людей у Луганській, Запорізькій та Донецькій областях, повідомила віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Приватним транспортом запланований виїзд за маршрутом Маріуполь - Запоріжжя через Бердянськ, автобусами і автомобілями - за маршрутом Бердянськ - Запоріжжя. Також діятимуть коридори з Луганщини за маршрутами Рубіжне - Бахмут, Нижнє - Бахмут, Сєвєродонецьк - Бахмут, Попасна - Бахмут, Лисичанськ - Бахмут.

Читайте також: У МКЧХ повідомили про значні перепони для евакуації з Маріуполя

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Кількість біженців з України, офіційно зареєстрованих у Німеччині, досягла майже 300 тисяч, повідомили в МВС ФРН у суботу. Це - на 5 тисяч осіб більше, ніж у попередній день. Реальна кількість біженців від війни у ФРН може бути значно вищою, адже прикордонного контролю на кордоні між Німеччиною і Польщею не здійснюється, а українцям дозволено вільно переміщуватися територією країн ЄС протягом перших 90 днів після в'їзду без необхідності реєструватися.

Звідки прилетіла ракета по Бєлгороду?

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Команда розслідувачів Conflict Intelligence Team дійшла висновку, що ракета, що залишила вирву на південь від Бєлгорода, насправді прилетіла не з України, як стверджувалося, а з території Росії. Розслідувачі встановили, що кадри відеореєстратора знято "у південно-східному напрямку, а ракета прилітає ліворуч, тобто зі сходу чи північного сходу, а отже - з території Росії". Розміри вирви змушують припустити, що її залишила крилата або балістична ракета. Йдеться про удар, здійснений вже після ймовірного нальоту українських вертольотів на об'єкти на околицях Бєлгорода. Київ заперечує удар по бєлгородській нафтобазі.

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Мобільний оператор Vodafone забезпечив для примусово вивезених до РФ українців можливість безкоштовно подзвонити на номери українських посольств у сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду, повідомили у суботу в МЗС України.

Водночас мобільний оператор lifecell за підтримки європейських партнерів нараховує своїм абонентам, що перебувають у роумінгу, по 5 ГБ мобільного інтернету, які будуть діяти в 30 європейських країнах без додаткової плати, наголошується в повідомленні оператора, поширеному в суботу. Цей пакет послуг можна використовувати до 30 квітня.

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Українським захисникам і захисницям, які отримали поранення в бою чи потрапили в полон, виплачуватимуть по 100 тисяч гривень, повідомили у суботу в міноборони України з посиланням на відповідне рішення уряду, хвалене напередодні.

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Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб і поранених з Маріуполя морем, заявив у суботу міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє агенція Anadolu.

Десятки тисяч нових біженців щодня

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Від початку російського вторгнення, з 24 лютого до 1 квітня, Україну залишило вже майже 4,14 мільйона людей. Про це свідчать останні дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), оприлюднені у суботу, передає агенція AFP. Протягом останнього доби кількість біженців з України зросла майже на 35 тисяч осіб.

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Звільнені завдяки обміну українські військовополонені невдовзі прибудуть додому, повідомила віцепрем'єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. "Веземо наших після обміну військовополоненими. Скоро будуть вдома з близькими", - написала вона у Telelgram у суботу, опублікував кілька фото з українцями, що повернулися з полону. Напередодні в Києві розповіли, що за результатами нового обміну полоненими, який відбувся в Запорізькій області, вдалося звільнити 86 українських військовослужбовців, серед них 15 жінок.

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На проммайданчику Чорнобильської АЕС знову підняли прапор України, тут також пролунав український державний гімн, повідомляється у суботу на офіційній сторінці електростанції у Facebook. "В церемонії підняття прапора взяв участь оперативний персонал станції, який у важких умовах окупації весь цей час забезпечував та продовжує забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку об'єктів ДСП "Чорнобильська АЕС", - йдеться у повідомленні.

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Папа Римський Франциск розкритикував "деякі сили" за розпалювання конфлікту у Східній Європі. Про це він заявив у суботу під час візиту до Мальти, повідомляє агенція dpa. "Ми думали, що вторгнення з інших країн, жорстокі вуличні бої та ядерні загрози були похмурими спогадами з далекого минулого. Втім, холодні вітри війни, що приносять тільки смерть, руйнування та ненависть, забрали життя багатьох", - сказав він. Нагадаємо, перед візитом Франциск зазначив, що розглядає можливість відвідати Київ.

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Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про готовність своєї країни увійти до переліку гарантів нейтрального статусу України. "Основним пріоритетом для нас є продовження переговорного процесу. Дії, вжиті з боку Туреччини, високо оцінюються. Результати переговорів будуть аналізуватися. Італія готова виступити гарантом нейтрального статусу України", - сказав італійський міністр журналістам у Баку в суботу, цитує "Інтерфакс".

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