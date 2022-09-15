Польща вимагає від Росії повернути сім украдених картин

Вивезені під час Другої світової війни картини знайшлися в московському музеї образотворчого мистецтва ім. Пушкіна. Попередні 20 вимог Польщі про повернення кількох тисяч об'єктів культурної спадщини в РФ проігнорували.

Польща подала до РФ сім заяв про повернення творів мистецтва, вивезених до Радянського союзу під час Другої світової війни, та ідентифікованих у колекціях російського державного музею образотворчого мистецтва ім. О.С. Пушкіна в Москві.

Як повідомляється на сайті польського уряду, йдеться про такі картини: "Поклоніння дитині" італійця Лоренцо ді Креді, "Двоє святих" італійця Аретіно Спінелло, "Мадонна з немовлям та Іоанн Хреститель" невідомого італійського художника, "Христос і розпусниця" майстерні італійця Луки Джордано, "Мадонна з немовлям і ліліями на тлі пейзажу" невідомого італійського художника, "Портрет художника" французько-італійського художника Валетена де Булоня та "Італійський пейзаж із стафажем" італійця Андреа Локателлі.

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"Порожні рами"

З нагоди річниці нападу Радянського Союзу на Польщу 17 вересня 1939 року в країні запустили загальнонаціональний проєкт під назвою "Порожні рами", який має нагадувати про твори мистецтва та історичні будівлі, розграбовані під час Другої світової війни. Він пройде в 12 музеях по всій Польщі.

"Справи про розкрадання культурних цінностей не втрачають давності - не лише в етико-моральному вимірі, а й у сфері міжнародного права. Польська держава ніколи не припинить пошук і повернення культурних цінностей, які були розграбовані внаслідок Другої світової війни", - заявив віцепрем'єр-міністр, міністр культури та національної спадщини Польщі Пйотр Глинський під час запуску проєкту 14 вересня.

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Польща вимагає від РФ повернення тисяч об'єктів

Глинський зазначив, що за час Другої світової польські музеї втратили до 50 відсотків своїх колекцій, а бібліотеки - до 70 відсотків. Втрати Польщі в рухомих культурних цінностях оцінюються в понад 516 тисяч одиниць. Цінності вивозили з країни як німецька, так і радянська армії. "Ми не в змозі точно оцінити масштаби грабунку радянської влади. У справі про сотні тисяч предметів, втрачених Польщею внаслідок Другої світової війни, слід веде до Російської Федерації та колишніх радянських республік, - сказав міністр.

При цьому, якщо до 1956 року СРСР під виглядом "подарунків" повернув понад 27 тисяч культурних об'єктів і 20 тисяч книги та архівів, після розпаду СРСР до польських публічних колекцій повернулася лише одна робота. Після 2000 року польська сторона подала дипломатичними каналами 20 реституційних заявок на кілька тисяч окремих об'єктів. Влада Росії досі не розглянула жодну з висунутих претензій.

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