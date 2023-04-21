Польща виділяє 2,2 мільярда євро на допомогу фермерам

За словами прем'єра Польщі, заходи ЄС щодо допомоги фермерам запізнілі і недостатні. Водночас Варшава відновила транзит продовольства з України та виділила 2,2 мільярда євро на допомогу польським фермерам.

Заходи Європейського Союзу щодо допомоги фермерам, які постраждали від надлишку українського продовольчого імпорту, запізнілі та недостатні, заявив у п'ятницю, 21 квітня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Reuters.

"Те, що пропонує нам ЄС, було запропоноване із запізненням, цього занадто мало, це крапля в морі потреб", - заявив на пресконференції Моравецький.

Пропозиція Єврокомісії низці європейських країн, які страждають від напливу українських продуктів, складається із трьох частин. Перша - це новий пакет фінансової допомоги у розмірі 100 мільйонів євро для підтримки фермерів у п'яти країнах. Друга - превентивні заходи відповідно до правил торгівлі ЄС щодо зерна, пшениці, кукурудзи, соняшника та ріпака. Третя - розслідування Єврокомісії щодо інших продуктів, які надходять на ринок Євросоюзу з України.

Грошова допомога польським фермерам

Також уряд Польщі 21 квітня схвалив виділення 10 мільярдів злотих ( близько 2,2 мільярда євро) на допомогу національному сільському господарству. Ухвалені урядом заходи, зокрема, передбачають збільшення відшкодування акцизного збору на дизельне паливо з 1,20 злотого (0,26 євро) до 1,46 злотого (0,32 євро).

Водночас, за словами Моравецького, уряд також звернеться до Європейської комісії з проханням надати дозвіл на підвищення суми, яка може бути відшкодована, до двох злотих (0,43 євро). Уряд також виплачуватиме субсидії, щоб забезпечити фермерам мінімальну ціну в 1400 злотих (близько 304 євро) за тонну пшениці.

Польща відновила транзит продовольства з України

Окрім того, 21 квітня Польща відновила транзит українського зерна та інших продуктів харчування своєю територією, частково скасувавши майже тижневу заборону, запроваджену у відповідь на протести фермерів, пише AFP. Водночас українським експортерам і далі заборонено продавати продукцію у Польщі.

До такого компромісу Київ та Варшава дійшли після переговорів 18 квітня, домовившись, що українські вантажі пломбуватимуться та контролюватимуться, а польські митники протягом тижня будуть супроводжувати транспортні засоби, що перевозять експортні товари.

"Ми будемо випускати такий транспорт з поля зору лише тоді, коли він заїжджає в порт для завантаження, наприклад, зерна на корабель, або перетинає польський кордон", - сказав голова польського митного відомства Бартош Збаращук в інтерв'ю радіо RMF24.

Заборона імпорту українського продовольства

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну традиційні експортні маршрути були заблоковані, тому низка країн Євросоюзу запропонувала допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн, а Європейська Комісія скасувала митні збори й квоти, щоби полегшити транспортування. Водночас через проблеми з логістикою українське зерно накопичувалося, заполонивши місцеві ринки та знижуючи ціни.

Польща, Угорщина і Словаччина запровадили тимчасову заборону на імпорт української агропродукції, щоб захистити свої ринки від її напливу. 19 квітня до них приєдналася Болгарія, також запровадивши тимчасове обмеження.

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