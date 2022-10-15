Польща усунула витік на нафтопроводі "Дружба"

Польська компанія-оператор PERN усунула пошкодження, які спричинили витік з нафтопроводу "Дружба" на початку цього тижня, і відновила транспортування сирої нафти з Росії в повному обсязі, повідомила у суботу, 15 жовтня, агенція AP.
Хоча офіційної інформації про причини пошкодження наразі немає, уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергоінфраструктури Матеуш Бергер попередньо пов'язував інцидент з випадковим пошкодженням. "Ми живемо в неспокійний час, можливі різні конотації, але сьогоднішні у нас немає жодних підстав вірити в це (диверсію - Ред.)", - заявив він 12 жовтня.
Водночас представник польських спецслужб Станіслав Зарін повідомив, що причина витоку розслідується і "всі гіпотези можливі".
Нафтопровід "Дружба" є одним з найбільших у світі, ним постачається російська нафта в кілька країн Європи.