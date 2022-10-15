Польща усунула витік на нафтопроводі "Дружба"

Транспортування нафти до Німеччини відновлено в повному обсязі, однак причини пошкодження все ще з'ясовуються.

Польська компанія-оператор PERN усунула пошкодження, які спричинили витік з нафтопроводу "Дружба" на початку цього тижня, і відновила транспортування сирої нафти з Росії в повному обсязі, повідомила у суботу, 15 жовтня, агенція AP.

Причина витоку, який стався 11 жовтня на одній із двох ниток західної ділянки "Дружби", приблизно за 70 кілометрів від міста Плоцьк, все ще з'ясовується. Цією ниткою нафта надходить до Німеччини.

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Схема нафтопроводу "Дружба"

Випадковий витік

Хоча офіційної інформації про причини пошкодження наразі немає, уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергоінфраструктури Матеуш Бергер попередньо пов'язував інцидент з випадковим пошкодженням. "Ми живемо в неспокійний час, можливі різні конотації, але сьогоднішні у нас немає жодних підстав вірити в це (диверсію - Ред.)", - заявив він 12 жовтня.

Водночас представник польських спецслужб Станіслав Зарін повідомив, що причина витоку розслідується і "всі гіпотези можливі".

Нафтопровід "Дружба" є одним з найбільших у світі, ним постачається російська нафта в кілька країн Європи.

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