Польща та країни Балтії проти "вагнерівців" у Білорусі

Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії звернулися до Мінська з вимогою вивести з Білорусі ПВК "Вагнер".

Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії звернулися з вимогою до Мінська вивести з території Білорусі найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

"Ми висунули вимоги білоруській владі, режиму Лукашенка, щоб група "Вагнер" негайно залишила територію Білорусі, а також прикордонні території негайно залишили нелегальні мігранти, які там зосередили білоруські служби, і щоб цих мігрантів відіслали до країн їх походження", - цитує у понеділок, 28 серпня, міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуша Камінського "Польське радіо". За словами Камінського, ситуація на польсько-білоруському кордоні загострюється.

Як повідомлялося, керівники міністерств внутрішніх справ Польщі, Литви, Латвії та Естонії зустрілися у Варшаві, щоб узгодити деталі можливого повного закриття кордонів із Білоруссю.

У Білорусі демонтують табір ПВК "Вагнер"

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Білорусі поступово демонтують табір ПВК "Вагнер" під Осиповичами в Могильовській області. Там уже розібрали третину наметів, повідомила 24 серпня білоруська служба "Радіо Свобода", яка вивчила отриманий від компанії Planet Labs супутниковий знімок від 23 серпня.

Водночас журналісти зазначають, що площа табору почала зменшуватися задовго до катастрофи в Росії літака, на борту якого загинув засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Читайте також:Що буде з ПВК "Вагнер" у Білорусі: розпустять, збережуть, наймуть?

Табір "вагнерівців" звели у Білорусі наприкінці червня, куди їх вигнали після невдалої спроби військового перевороту в Росії. Процес демонтажу розпочався, за даними видання, 1 серпня. Наразі розібрали 101 з 273 наметів. Нові наметові містечка на території інших білоруських полігонів або військових частин не зводили.

Також зменшення числа бойовиків ПВК "Вагнер" помітили у Держприкордонслужбі України. Таку заяву зробив 25 серпня, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

"Щодо перебування російських найманців у Білорусі, то можу зазначити, що ще до 23 серпня - до тих подій, які відбулися (...), ми фіксували, що кількість найманців у Білорусі зменшується. Незначно, не швидко, але поступово кількість "вагнерівців" у Білорусі йшла на пониження. І тепер зрозуміло, що з 23 числа їхня кількість також продовжує зменшуватися", - сказав Демченко.