Футбольні матчі з юніорами РФ бойкотуватимуть Польща, Англія

До бойкоту Україною рішення УЄФА допустити до змагань російські юніорські команди долучаться Польща та Англія.

Юніорські збірні Англії та Польщі відмовляться грати з російськими однолітками, допущеними до міжнародних футбольних змагань.

"Ми не підтримуємо позицію щодо повторного допуску Росії до вікових змагань УЄФА, і наша позиція залишається незмінною: збірні Англії не гратимуть проти Росії", - цитує у середу, 27 вересня, британське видання The Times представника Футбольної асоціації Англії.

Про бойкот Польщею всіх міжнародних футбольних матчів з російськими командами заявив у середу президент федерації футболу країни Цезарій Кулеша. "Якщо російським збірним дозволять грати, то наші збірні не гратимуть проти них. Це єдине правильне рішення", - цитує його агентство AFP.

УЄФА: "Діти не повинні бути покарані за дії дорослих"

26 вересня виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій (UEFA) вирішив допустити в поточному сезоні до міжнародних турнірів молодіжні збірні РФ у віковій категорії до 17 років. При цьому всі матчі російських команд проводитимуться без прапора та гімну Росії, національної ігрової форми та не на території РФ.

В УЄФА наголосили, що "діти не повинні бути покарані за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих", а футбол "ніколи не повинен припиняти нести послання про мир та надію".

Україна бойкотуватиме футбольні турніри з росіянами

Українська асоціація футболу (УАФ) засудила це рішення та заявила, що українські команди бойкотуватимуть турніри з російськими спортсменами. Також Україна закликала асоціації інших країн бойкотувати матчі з командами з РФ.

В УАФ також наголосили, що "ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із РФ до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде Російська Федерація проти України, є безпідставним та таким, що толерують російську агресивну політику".

В УЄФА засудили війну Росії проти України та підтвердили, що відсторонення від усіх інших команд РФ, крім юніорських, як клубів, так і національних збірних, залишатиметься в силі до завершення війни.

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