Польща спрощує експорт дронів до України

Уряд Польщі дозволив експорт до України на підставі загального дозволу дронів з тривалістю польоту від 30 хвилин до години.

З п'ятниці, 28 квітня, Україна може ввозити безпілотники з Польщі на підставі загального дозволу, наданого міністром розвитку і технологій країни. Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів України напередодні, 27 квітня. Відповідне рішення польський уряд ухвалив у відповідь на прохання Києва спростити експорт до України товарів, необхідних для Збройних сил України.



Рішення стосується лише певної категорії дронів, а саме - безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше години. Загальний дозвіл не надається, зокрема, якщо експортер або постачальник знає про те, що вказані БпЛА можуть бути повністю або частково призначені для використання у зв'язку з хімічною, біологічною чи ядерною зброєю або у зв'язку з розробкою, виробництвом, обслуговуванням або зберіганням ракет, здатних доставляти таку зброю, пояснюють у Кабміні.

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Мінекономіки: спрощення сприятиме посиленню обороноздатності України

Загальним дозволом для експорту БпЛА до України може скористатися будь-який субʼєкт, який має місцезнаходження на території Польщі - комерційна чи неприбуткова організація, або фізична особа. Запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу при експорті кожної партії дронів, пояснив заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка.

"Рішення уряду Польщі сприятиме прискоренню постачання БпЛА на фронт, посиленню обороноздатності України та прискорить перемогу над агресором", - цитує його пресслужба уряду.

Український уряд зі своєї сторони імпорт дронів вже спростив, наголосив він.

Спрощення процедури імпорту товарів для ЗСУ

Раніше українські волонтери розповідали про затримки у процесі ввезення безпілотників для військових з деяких країн ЄС, зокрема Польщі та Словаччини, оскільки митники вимагали дозвіл на цю категорію товару.

14 лютого 2023 року уряд ухвалив постанову про спрощення процедури ввезення в Україну товарів військового та подвійного призначення. До переліку товарів, які можуть ввозитися в Україну без дозволу Державної служби експортного контролю додали, зокрема, безпілотники та комплектуючі до них.

Нині до України без спецдозволу можна також ввозити роботів, апаратуру керування вогнем, камери, прилади нічного та телевізійного бачення, оптичні приціли для зброї, засоби зв'язку, глушники, з'ємні обойми, парашути та параплани, засоби розмінування, антидронові рушниці.