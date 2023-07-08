Польща спрямовує понад тисячу солдатів на кордон з Білоруссю

Польща вирішила посилити охорону кордону з Білоруссю, відправивши до нього додатково понад тисячу солдатів та майже 200 одиниць техніки. Про це повідомив у суботу, 8 липня, міністр оборони країни Маріуш Блащак.

"Понад 1000 військових і майже 200 одиниць техніки з 12-ї та 17-ї механізованих бригад розпочинають переміщення на схід країни в рамках операції "Безпечне Підляшшя". Це демонстрація нашої готовності реагувати на спроби дестабілізації біля кордону нашої країни", - написав він у Twitter.

Напередодні Польща вже перемістила на кордон з Білоруссю 500 поліцейських з превентивних і контртерористичних підрозділів. Вони приєдналися до розміщених там п'яти тисяч прикордонників і двох тисяч солдатів.

Потенційні загрози з Білорусі

Останнім часом зросла кількість спроб нелегального перетну кордону Польщі з боку Білорусі. Так, 7 липня, за даними польської прикордонної служби, спробували перетнути кордон понад 200 осіб, у тому числі громадяни Марокко, Індії та Ефіопії.

Також Польща остерігається ймовірної передислокації російських найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" до Білорусі. Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що наразі ніхто не знає, яким чином можуть бути використані вагнерівці у Білорусі: чи слугуватимуть вони для створення загрози для півночі України, підтримання міграційного тиску на польському, литовському та латвійському кордонах, чи матимуть якісь інші завдання. Через "вагнерівців", а також через ризик нелегальних мігрантів з боку Білорусі та розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї з РФ Польща разом з Литвою та Латвією закликали НАТО вжити заходів із протидії загрозам.