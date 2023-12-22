Польща надіється деблокувати кордон з Україною до кінця року

До Різдва міністр інфраструктури Польщі планує зустрітися з комітетом протестувальників на кордоні з Україною. Уряд Польщі сподівається розблокувати кордон до кінця року.

Уряд Польщі сподівається на розблокування пунктів пропуску з Україною, які вже кілька місяців блокують польські автомобільні перевізники, до кінця 2023 року. Про це заявив у п’ятницю, 22 грудня, заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганцарж під час брифінгу в Києві, передає кореспондент DW.

"Сподіваюся, що до кінця цього року, ще перед святами, буде зустріч міністра (інфраструктури Польщі Даріуша - Ред.) Клімчака з комітетом протестувальників на кордоні. Сподіваюся, що ще до кінця цього року цю проблему вдасться розв'язати", - сказав він.

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За словами Ганцаржа, зараз Україна та Польща погоджують останні деталі, "які мають дати фінальне порозуміння" щодо розблокування кордону. Водночас міністр Клімчак перебуває в постійному контакті з протестувальниками, додав він.

Ганцарж наголосив, що Польща розуміє складну ситуацію, в якій перебуває Україна, але водночас польські перевізники бояться, що їх можуть витіснити з ринку вантажних перевезень, додав він.

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Блокада польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада блокують українські вантажівки на трьох КПП: "Корчова-Краківець", "Дорогуськ-Ягодин" і "Гребенне-Рава-Руська". З 23 листопада страйк поширили на КПП "Медика-Шегині".

11 грудня польські автоперевізники завершили блокаду пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ", адже глава гміни Дорогуськ розпустив акцію протесту, а пізніше відмовився задовольнити нову заяву про протест. Однак місцевий польський суд скасував це рішення і дозволив протестувальникам відновити блокаду, що вони згодом і зробили.

Блокуючи кордон, польські перевізники демонструють протест проти нібито недобросовісної конкуренції з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

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Україна неодноразово наголошувала, що вимога скасування "транспортного безвізу" не може бути предметом обговорень. В Європейській Комісії також зауважували, що відповідно до законодавства ЄС польська влада зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок так званими "коридорами солідарності" та погрожували покаранням за його порушення.