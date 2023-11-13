Польща розгорнула танковий батальйон на кордоні з Білоруссю

Польща розгорнула на східному кордоні з Білоруссю - у селі Чартаєв Сім'ятицького повіту Підляського воєводства - новий танковий батальйон. Про це у неділю, 12 листопада, повідомило міністерство оборони країни.

"Ще один підрозділ на сході нашої країни розпочав роботу, ще один підрозділ Війська Польського. Тут, у Сем’ятицькому повіті, буде - фактично вже є, бо ми почали діяти сьогодні - танковий батальйон, який входитиме до 1-ї піхотної дивізії", - заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За словами посадовця, танковий батальйон матиме на озброєнні сучасну техніку. Зокрема, південнокорейські танки K2 Black Panther, самохідні міномети Rak та самохідні зенітно-ракетні системи Poprad. Зазначається, що на першому етапі створення підрозділу у Чартаєві дислокуватиметься понад сто бійців, а згодом - кілька сотень постійно.

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Блащак: Ми усвідомлюємо загрози

За словами Блащака, завданням нового підрозділу буде "стримування агресора та гарантування безпеки, якщо ми подивимося на напрямки нападу зі сходу". "Ми усвідомлюємо загрози. Ми чудово усвідомлюємо, що кремлівські правителі почали війну, бо хочуть відбудувати Російську імперію. Це завжди було небезпечно для народів, які жили по сусідству", - наголосив він.

Блащак також зауважив, що польська армія нарощує потенціал із 2015 року, тоді як до цього у східних регіонах Польщі ліквідовували військові частини.

Польща розпочала формування 1-ї піхотної дивізії у вересні 2022 року. За планом польської влади, дивізія складатиметься з 12 військових частин, чотирьох бригад, артилерійської бригади, чотирьох полків та трьох спеціальних батальйонів. Її чисельність має налічувати понад 30 тисяч солдатів, які матимуть у розпорядженні сучасну зброю.

Нагадаємо, у серпні Польща збільшила кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч. Це стало відповіддю на навчання білоруських військових з "вагнерівцями" біля кордону з Польщею та Литвою.

135-кілометрова стіна на кордоні Польщі з Білоруссю To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video