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ПолітикаУкраїна

Польща пропускатиме зерно з України без перевірок на кордоні

Євгенія Наконечна
3 жовтня 2023 р.

Україна і Польща домовились, що зерно, яке прямує на світові ринки, проходитиме перевірку одразу в порту Латвії, а не на польсько-українському кордоні.

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Українське зерно у вагонах на кордоні з Польшою
Українське зерно у вагонах на кордоні з ПольшоюФото: Damien Simonart/AFP

Варшава і Київ оголосили у вівторок, 3 жовтня, що домовилися прискорити транзит українського експорту зернових через Польщу до третіх країн, що стало першим кроком у вирішенні їхньої "зернової війни", повідомляє агенція Reuters.

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 "Із завтрашнього дня зерно, яке йде транзитом (на світові ринки) через Литву, проходитиме перевірку в литовському порту, а не на польсько-українському кордоні", - заявив журналістам міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, назвавши це "важливим кроком". Це допоможе прискорити транзит через територію Польщі.

В українському міністерстві аграрної політики та продовольства прокоментували, що Україна запропонувала перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до литовського порту, а уряди Польщі та Литви підтримали такий механізм контролю і вважають це конструктивним кроком.

Зернова суперечка

Українське збіжжя стало причиною загострення торговельної суперечки між Києвом та сусідніми країнами. 15 вересня Єврокомісія не продовжила заборону на імпорт низки українських агротоварів до п'яти країн. З цим рішенням погодилися Румунія та Болгарія. А от Польща, Словаччина та Угорщина вирішили запровадити заборону в односторонньому порядку. У відповідь Київ заявив про плани подати позови на ці країни до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ).

Крім того, пролунали заяви про перспективу накласти ембарго на імпорт польської цибулі, помідорів, капусти та яблук. Торговельна суперечка почала переходити у політичну площину. Однак згодом 21 вересня міністри аграрної політики України та Польщі домовились знайти рішення щодо імпорту, яке врахує інтереси обох країн.

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